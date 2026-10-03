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Imagine Dragons - Night Visions (coloured) (0602445923304) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Imagine Dragons - Night Visions (coloured) (0602445923304) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 1
Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 2
Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 3
Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 4
Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 5
Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 6
Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 7
Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 8
Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 9
Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 10
Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 11
Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 1
  • Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 2
  • Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 3
  • Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 4
  • Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 5
  • Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 6
  • Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 7
  • Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 8
  • Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 9
  • Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 10
  • Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 11
  • Виниловая пластинка Imagine Dragons, Night Visions (coloured) (0602445923304) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626782
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Imagine Dragons - Night Visions (coloured) (0602445923304) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом американской рок-группы Imagine Dragons, релиз которого состоялся 4 сентября 2012 года. 12 февраля 2013 года была выпущена расширенная версия альбома, которая включала в себя три новых трека. Запись альбома велась с 2010 по 2012 год, при совместной работе с английским хип-хоп-продюсером Алексом Да Кид и Брэндоном Дарнером из американской инди-рок-группы The Envy Corps. По словам лидера группы Дэна Рейнольдса, потребовалось три года, чтобы завершить шесть треков из альбома, которые были выпущены раннее в составе нескольких альбомов. С точки зрения музыкального стиля, Night Visions в первую очередь является смесью альтернативного и инди-рока, однако также присутствует влияние дабстепа, фолка, хип-хопа и поп-музыки. Альбом дебютировал на второй строчке чарта Billboard 200. В течение первой недели, было продано более 83 000 копий альбома. Сейчас альбом имеет более 2 млн проданных экземпляров по всему миру и статус платинового в нескольких странах.

Отзывы о товаре Imagine Dragons - Night Visions (coloured) (0602445923304) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Дебютный студийный альбом американской рок-группы Imagine Dragons, релиз которого состоялся 4 сентября 2012 года. 12 февраля 2013 года была выпущена расширенная версия альбома, которая включала в себя три новых трека. Запись альбома велась с 2010 по 2012 год, при совместной работе с английским хип-хоп-продюсером Алексом Да Кид и Брэндоном Дарнером из американской инди-рок-группы The Envy Corps. По словам лидера группы Дэна Рейнольдса, потребовалось три года, чтобы завершить шесть треков из альбома, которые были выпущены раннее в составе нескольких альбомов. С точки зрения музыкального стиля, Night Visions в первую очередь является смесью альтернативного и инди-рока, однако также присутствует влияние дабстепа, фолка, хип-хопа и поп-музыки. Альбом дебютировал на второй строчке чарта Billboard 200. В течение первой недели, было продано более 83 000 копий альбома. Сейчас альбом имеет более 2 млн проданных экземпляров по всему миру и статус платинового в нескольких странах.
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