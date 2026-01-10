Описание товара Король И Шут - Как в старой сказке (Vine Yellow) (4606344052697) виниловая пластинка

«Как в старой сказке» — пятый студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Выпущен 12 ноября 2001 года. Одной из особенностей альбома является использование не характерных для панка хард-роковых мотивов и риффов. В альбом «Как в старой сказке» вошли как достаточно старые, но ранее не издававшиеся композиции, так и совершенно новые песни. Одна из самых старых песен альбома — «Скотный двор» исполнялась на концертах уже в 1994 году. Музыка к композиции «Возвращение колдуна» была записана на демо-сингле в 1992 году. Ранние версии песен «Гимн Шута» и «Тайна хозяйки старинных часов» были записаны Андреем Князевым в 1997 году. Работа над новым альбомом началась осенью 2000 года. 20 октября состоялся концерт в Кургане, на котором группа выступила без Михаила Горшенёва, незадолго до этого попавшего в больницу. Чтобы хоть как-то компенсировать его отсутствие публике были представлены новые песни: «Парень и Леший», «Кто это всё придумал?» и «Тайна хозяйки старинных часов». В дальнейшем песня «Кто это всё придумал?» исполнялась практически на каждом концерте ещё до выхода альбома. 19 июля 2001 года музыканты приступили к записи «Как в старой сказке» на студии «Мелодия» в Санкт-Петербурге. "Альбом «Как в старой сказке» придумывался примерно таким же образом, как «Герои и Злодеи» — то есть, в самый последний момент. Какое-то количество песен уже было готово, как основа, но, хотя мы не укладывались в сроки, хотелось сделать песен 17, не меньше. И началось. Я свои песни делал заранее, то есть, примерно, месяца за два до записи в студии, а Горшок подключился в самый последний момент. Тем не менее, в общем-то, я сделал 7 песен, Горшок 10 и мы этот альбом довели.". — Андрей Князев. «Самая правдивая история о самой невероятной группе». Весь материал был записан в течение месяца. Впервые в записи альбома «Короля и Шута» принимал участие гитарист Александр Леонтьев, незадолго до этого присоединившийся к постоянному составу группы. В середине августа в рекордный срок, за одни сутки, был снят клип на песню «Проклятый старый дом». Съёмка проводилась на даче друзей музыкантов «Короля и Шута». Режиссёром выступил Валерий Хатин, который впоследствии снял ещё один клип для группы, на песню «Месть Гарри» из альбома «Бунт на корабле». 19 октября на концерте в ДС «Юбилейный» в Санкт-Петербурге группа представила новую программу с ещё не выпущенного альбома. Было исполнено 11 из 17 композиций пластинки. Во время исполнения «Проклятого старого дома» на большом экране был показан клип на эту песню. Планировалось, что этот концерт будет презентацией альбома, но к тому времени диск ещё не поступил в продажу. С этого выступления начался двухмесячный гастрольный тур в поддержку нового альбома. Сама пластинка вышла 12 ноября 2001 года на лейбле «Мистерия звука». 15 декабря состоялся концерт в ДС «Лужники» в Москве, на котором сцена была в центре зрительного зала. Сама сцена представляла собой круг, оформленный в виде пня, на котором разворачивалась «старая сказка». 26 января 2002 года группа вновь выступила в ДС «Юбилейный» с полноценной презентацией «Как в старой сказке»: на этот раз в Санкт-Петербурге были исполнены все песни с альбома.