0602438384044, Zappa, Frank, 200 Motels (OST) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0602438384044, Zappa, Frank, 200 Motels (OST) виниловая пластинка
Альбом саундтрек к документально сюрреалистическому музыкальному фильму, придуманному и снятому музыкантом Фрэнком Заппой и кинорежиссером Тони Палмером в 1971 году. Фрэнк Заппа выступил также автором и исполнителем музыки к фильму вместе со своей группой The Mothers Of Invention и Королевским Филармоническим Оркестром Великобритании. Первое после выхода фильма юбилейное в честь 50-летия ремастированное в студии Берни Грундмана издание на двойном чёрном 180-гр виниле содержит цветной буклет и постер. Американский музыкант и певец Фрэнк Заппа является одним из самых плодовитых композиторов своей эпохи, так за свою 33-летнюю карьеру он выпустил более шестидесяти альбомов, записанных как сольно, так и со своей группой The Mothers Of Invention. Кроме того Заппа был талантливым звукоинженером и продюсером, почти все свои записи он спродюсировал лично. Творчество артиста сложно отнести к какому-либо определенному жанру, так он проявил себя в стилях рок, джаз, а также неоклассика.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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