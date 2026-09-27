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0602438384044, Zappa, Frank, 200 Motels (OST) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0602438384044, Zappa, Frank, 200 Motels (OST) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 1
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 2
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 3
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 4
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 5
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 6
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 7
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 8
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 9
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 10
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 11
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 12
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 13
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 14
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 15
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 16
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 17
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 18
Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 1
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 2
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 3
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 4
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 5
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 6
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 7
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 8
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 9
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 10
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 11
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 12
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 13
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 14
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 15
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 16
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 17
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 18
  • Виниловая пластинка Zappa, Frank, 200 Motels (OST) (0602438384044) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626768
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0602438384044, Zappa, Frank, 200 Motels (OST) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602438384044, Zappa, Frank, 200 Motels (OST) виниловая пластинка

Альбом саундтрек к документально сюрреалистическому музыкальному фильму, придуманному и снятому музыкантом Фрэнком Заппой и кинорежиссером Тони Палмером в 1971 году. Фрэнк Заппа выступил также автором и исполнителем музыки к фильму вместе со своей группой The Mothers Of Invention и Королевским Филармоническим Оркестром Великобритании. Первое после выхода фильма юбилейное в честь 50-летия ремастированное в студии Берни Грундмана издание на двойном чёрном 180-гр виниле содержит цветной буклет и постер. Американский музыкант и певец Фрэнк Заппа является одним из самых плодовитых композиторов своей эпохи, так за свою 33-летнюю карьеру он выпустил более шестидесяти альбомов, записанных как сольно, так и со своей группой The Mothers Of Invention. Кроме того Заппа был талантливым звукоинженером и продюсером, почти все свои записи он спродюсировал лично. Творчество артиста сложно отнести к какому-либо определенному жанру, так он проявил себя в стилях рок, джаз, а также неоклассика.

Отзывы о товаре 0602438384044, Zappa, Frank, 200 Motels (OST) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Альбом саундтрек к документально сюрреалистическому музыкальному фильму, придуманному и снятому музыкантом Фрэнком Заппой и кинорежиссером Тони Палмером в 1971 году. Фрэнк Заппа выступил также автором и исполнителем музыки к фильму вместе со своей группой The Mothers Of Invention и Королевским Филармоническим Оркестром Великобритании. Первое после выхода фильма юбилейное в честь 50-летия ремастированное в студии Берни Грундмана издание на двойном чёрном 180-гр виниле содержит цветной буклет и постер. Американский музыкант и певец Фрэнк Заппа является одним из самых плодовитых композиторов своей эпохи, так за свою 33-летнюю карьеру он выпустил более шестидесяти альбомов, записанных как сольно, так и со своей группой The Mothers Of Invention. Кроме того Заппа был талантливым звукоинженером и продюсером, почти все свои записи он спродюсировал лично. Творчество артиста сложно отнести к какому-либо определенному жанру, так он проявил себя в стилях рок, джаз, а также неоклассика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602438384044, Zappa, Frank, 200 Motels (OST) виниловая пластинка - стоимость товара 5020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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