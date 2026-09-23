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Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 1
Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 2
Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 3
Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 4
Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 5
Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 6
Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 7
Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 8
Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 1
  • Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 2
  • Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 3
  • Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 4
  • Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 5
  • Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 6
  • Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 7
  • Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 8
  • Виниловая пластинка Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626767
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) виниловая пластинка

Студийный альбом 2020 года британского исполнителя Yungblud. Релиз представлен на белом виниле. Доминик Ричард Харрисон (наиболее известный как Yungblud) - английский певец, автор песен и музыкант родом из Донкастера (Саут-Йоркшир, Англия). Его песни начали набирать популярность в 2017 году. Yungblud записал песню вместе с Шарлоттой Лоуренс, которая стала саундтреком к сериалу 13 причин почему. Его дебютный альбом был выпущен 6 июля 2018 года. В феврале 2019 Yungblud и Холзи выпустили песню 11 minutes. Эта работа помогла Доминику привлечь большое количество внимания на YouTube. К октябрю 2019 года клип на песню 11 minutes является самой просматриваемой работой Yungblud на YouTube. Наибольшее влияние на его музыку, по словам Доминика, оказали The Beatles, Боб Дилан, Arctic Monkeys, Eminem, Lady Gaga и The Clash.

Отзывы о товаре Yungblud, Weird! (coloured) (0602507414917) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Студийный альбом 2020 года британского исполнителя Yungblud. Релиз представлен на белом виниле. Доминик Ричард Харрисон (наиболее известный как Yungblud) - английский певец, автор песен и музыкант родом из Донкастера (Саут-Йоркшир, Англия). Его песни начали набирать популярность в 2017 году. Yungblud записал песню вместе с Шарлоттой Лоуренс, которая стала саундтреком к сериалу 13 причин почему. Его дебютный альбом был выпущен 6 июля 2018 года. В феврале 2019 Yungblud и Холзи выпустили песню 11 minutes. Эта работа помогла Доминику привлечь большое количество внимания на YouTube. К октябрю 2019 года клип на песню 11 minutes является самой просматриваемой работой Yungblud на YouTube. Наибольшее влияние на его музыку, по словам Доминика, оказали The Beatles, Боб Дилан, Arctic Monkeys, Eminem, Lady Gaga и The Clash.
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