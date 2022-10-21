Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Taylor Swift - Midnights (coloured) (0602445790067) виниловая пластинка
Midnights - студийный альбом Тейлор Свифт, вышедший в 2022 году. Этот альбом отличается от предыдущих работ певицы, Folklore и Evermore, звучание которых близко к фолку. Midnights носит экспериментальный характер. Альбом можно отнести к синти-попу, чилауту и другой электронной поп-музыке. Такой эффект достигнут благодаря использованию драм-машин, ритмам хип-хопа, тонким грувам и атмосферному звуку. Релиз представлен на виниле цвета кроваво-красного мрамора. У конверта немного замят верхний левый угол. Тейлор Свифт - американская певица, автор-исполнитель, музыкальный продюсер, режиссёр и актриса. 11-ти кратный лауреат премии Грэмми, исполнитель десятилетия по версии American Music Awards и женщина десятилетия по версии Billboard. Обладательница самых награждаемых кантри и поп альбомов в истории. Одноимённый дебютный альбом Свифт пробыл наибольшее количество недель за 2000-е годы в чарте Billboard 200, его третий сингл Our Song сделал её самой молодой исполнительницей, которая самостоятельно написала песню, возглавившую Billboard Country Airplay чарт. Прорывной второй студийный альбом Свифт Fearless стал её первым лидером в чарте Billboard 200 и пробыл на верхней строчке 11 недель.
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