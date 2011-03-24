Nina Simone - Silk & Soul (8713748981037) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nina Simone - Silk & Soul (8713748981037) виниловая пластинка
Silk & Soul - тринадцатый студийный альбом Нины Симон, выпущенный в октябре 1967 года компанией RCA Victor. В него вошли композиции Go to Hell и кавер-версия песни I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free. Юнис Кэтлин Уэймон (21 февраля 1933 г. - 21 апреля 2003 г.), профессионально известная как Нина Симон – культовая американская певица, автором песен, пианистка и активистка движения за гражданские права. Ее музыка охватывает многие музыкальные стили, включая классику, фолк, госпел, блюз, джаз, R&B и поп. Симон, шестая из восьми детей, родившихся в бедной семье в Трайоне, Северная Каролина, изначально стремилась стать концертирующей пианисткой. С помощью нескольких сторонников в своем родном городе она поступила в Джульярдскую музыкальную школу в Нью-Йорке. Затем она подала заявку на стипендию для обучения в Музыкальном институте Кертиса в Филадельфии, куда ей было отказано в поступлении, несмотря на хорошо проведенное прослушивание, которое она объяснила расизмом. В 2003 году, всего за несколько дней до ее смерти, Институт присвоил ей почетную степень.
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