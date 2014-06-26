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Nina Simone - Emergency Ward (8718469535231) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nina Simone - Emergency Ward (8718469535231) виниловая пластинка

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Nina Simone - Emergency Ward (8718469535231) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - Emergency Ward (8718469535231) виниловая пластинка - фото 2
Nina Simone - Emergency Ward (8718469535231) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.06.2014
Исполнитель
Simone Nina
Альбом (сингл)
Emergency Ward
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - Emergency Ward (8718469535231) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - Emergency Ward (8718469535231) виниловая пластинка - фото 2
  • Nina Simone - Emergency Ward (8718469535231) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626663
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Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bcd
Barcode
[8718469535231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.06.2014
Исполнитель
Simone Nina
Альбом (сингл)
Emergency Ward
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - Emergency Ward (8718469535231) виниловая пластинка

Альбом 1972 года, выпущенный Ниной Симон. Название пластинки отображается как Отделение неотложной помощи на самом лейбле, но как Отделение неотложной помощи! на обложке. На обложке также имеется надпись Нина Симон на концерте. Альбом считается высказыванием Симоны о войне во Вьетнаме и был описан Марком Ричардсоном из AllMusic как неизменно захватывающий.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Nina Simone - Emergency Ward (8718469535231) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bcd
Barcode
[8718469535231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.06.2014
Исполнитель
Simone Nina
Альбом (сингл)
Emergency Ward
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Альбом 1972 года, выпущенный Ниной Симон. Название пластинки отображается как Отделение неотложной помощи на самом лейбле, но как Отделение неотложной помощи! на обложке. На обложке также имеется надпись Нина Симон на концерте. Альбом считается высказыванием Симоны о войне во Вьетнаме и был описан Марком Ричардсоном из AllMusic как неизменно захватывающий.


Теги товара: Джаз
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