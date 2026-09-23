Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка
"Outlanders" - дебютный одноименный студийный альбом группы Outlanders, выпущенный в 2023 году. Над ним коллектив работал более 10 лет и пригласил знаменитых гитаристов для каждой песни. Среди музыкантов приявших участие в записи, такие как Эл Ди Меола, Тревор Рабин (ex-Yes), Джо Сатриани (ex-Deep Purple), Дженнифер Баттен (Doc Tahri, G.S.A.J.Project, The Immigrants), Стив Ротери (Marillion, The Steve Rothery Band, The Wishing Tree), Майк Олдфилд (Kevin Ayers And The Whole World, The Mike Oldfield Group, The Sallyangie), Уолтер Джардино ( Rata Blanca), Рон "Бамблфут" Тал(ex-Beatrazr, Guns N' Roses), Вернон Рид (Living Colour) и Марти Фридман (ex-Megadeth). Издание на двойном голубом виниле. Outlanders - это музыкальный проект, основанный в 2021 году. Его создателями являются финская певица Тарья Турунен, бывшая солистка Nightwish, и немецкий продюсер Торстен Стенцел, работавший с Нелли Фуртадо, Moby, Сарой Брайтман и многими другими. В их музыке соединяются электронные биты, классический сопрано Тарьи и виртуозные гитарные партии. Это экспериментальный и прогрессивный проект, который не похож ни на один другой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЗдуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Outlanders - Outlanders (coloured) (4029759181651) виниловая пластинка