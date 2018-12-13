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Mercyful Fate - Dead Again (picture) (0039842506418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mercyful Fate - Dead Again (picture) (0039842506418) виниловая пластинка

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Mercyful Fate - Dead Again (picture) (0039842506418) виниловая пластинка - фото 1
Mercyful Fate - Dead Again (picture) (0039842506418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.12.2018
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
Dead Again
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mercyful Fate - Dead Again (picture) (0039842506418) виниловая пластинка - фото 1
  • Mercyful Fate - Dead Again (picture) (0039842506418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626523
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mercyful Fate - Dead Again (picture) (0039842506418) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842506418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.12.2018
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
Dead Again
Жанр
Зарубежный метал
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mercyful Fate - Dead Again (picture) (0039842506418) виниловая пластинка

Переиздание шестого студийного альбома Mercyful Fate, вышедшего в 1998 году. Лимитированное, коллекционное переиздание на двойном picture виниле. Датская хэви-метал группа Mercyful Fate была основана в 1980 году и, с небольшим перерывом, выступает до сих пор. Группа завоевала популярность в основном благодаря основателю King Diamond, который прославился своим шокирующим имиджем и оригинальным вокалом. Творчество коллектива оказало серьезное влияние на других исполнителей жанра метал, например - группа Metallica отдала дань уважения Mercyful Fate и записала несколько кавер-версий их песен.



Теги товара: Picture Disc

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842506418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.12.2018
Исполнитель
Mercyful Fate
Альбом (сингл)
Dead Again
Жанр
Зарубежный метал
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание шестого студийного альбома Mercyful Fate, вышедшего в 1998 году. Лимитированное, коллекционное переиздание на двойном picture виниле. Датская хэви-метал группа Mercyful Fate была основана в 1980 году и, с небольшим перерывом, выступает до сих пор. Группа завоевала популярность в основном благодаря основателю King Diamond, который прославился своим шокирующим имиджем и оригинальным вокалом. Творчество коллектива оказало серьезное влияние на других исполнителей жанра метал, например - группа Metallica отдала дань уважения Mercyful Fate и записала несколько кавер-версий их песен.


Теги товара: Picture Disc
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mercyful Fate - Dead Again (picture) (0039842506418) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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