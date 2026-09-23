Mellow Candle - Swaddling Songs (0602448775573) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
Mellow Candle
Альбом (сингл)
Swaddling Songs
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626518
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deram
Barcode
[0602448775573]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
Mellow Candle
Альбом (сингл)
Swaddling Songs
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mellow Candle - Swaddling Songs (0602448775573) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Heaven Heath, Sheep Season, Silver Song, The Poet And The Witch, Messenger Birds, Dan The Wing, Reverend Sisters, Break Your Token, Buy Or Beware, Vile Excesses, Lonely Man, Boulders On My Grave
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deram
Barcode
[0602448775573]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
Mellow Candle
Альбом (сингл)
Swaddling Songs
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Heaven Heath, Sheep Season, Silver Song, The Poet And The Witch, Messenger Birds, Dan The Wing, Reverend Sisters, Break Your Token, Buy Or Beware, Vile Excesses, Lonely Man, Boulders On My Grave
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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