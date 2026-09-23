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5060281616050, Manu Chao, Clandestino виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5060281616050, Manu Chao, Clandestino виниловая пластинка

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5060281616050, Manu Chao, Clandestino виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626507
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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5060281616050, Manu Chao, Clandestino виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060281616050, Manu Chao, Clandestino виниловая пластинка

Первый полноформатный альбом Ману Чао, вышедший в 1998 году. Переиздание на двойном виниле плюс CD-версия альбома. Ману Чао - французский музыкант испанского происхождения. Известен сольными рработами и как лидер группы Mano Negra. Его музыка - сплав рока и латиноамериканской музыки с текстами на французском, испанском, галисийском, португальском и английском языках.

Отзывы о товаре 5060281616050, Manu Chao, Clandestino виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Первый полноформатный альбом Ману Чао, вышедший в 1998 году. Переиздание на двойном виниле плюс CD-версия альбома. Ману Чао - французский музыкант испанского происхождения. Известен сольными рработами и как лидер группы Mano Negra. Его музыка - сплав рока и латиноамериканской музыки с текстами на французском, испанском, галисийском, португальском и английском языках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5060281616050, Manu Chao, Clandestino виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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