Описание товара Katatonia - City Burials (Half Speed) (0801056898111) виниловая пластинка

City Burials - одиннадцатый студийный альбом шведской хэви-метал группы Katatonia. Альбом продолжает направление прогрессивного рока, использованное в последних альбомах, но при этом возвращается к некоторым инструментам более раннего металла. В поддержку альбома были выпущены три сингла: Lacquer, Behind the Blood и The Winter of Our Passing. Katatonia - шведская метал группа, образованная в Стокгольме в 1991 году Йонасом Ренксе и Андерсом Нюстрёмом. Группа начиналась как студийный дуэт, в котором они выражали свою любовь к дэт-металу. Растущая популярность заставила ребят добавить новых участников для живых выступлений, хотя за исключением основателей группы, состав проекта был постоянно меняющимся на протяжении 1990-х годов, в частности, в него на некоторое время входил Микаэль Акерфельдт из группы Opeth. После двух альбомов в стиле death/doom, «Dance of December Souls» (1993) и «Brave Murder Day» (1996), проблемы с голосовыми связками Ренксе в сочетании с новыми музыкальными влияниями увели группу от кричащего вокала дэт-метала к более традиционной, мелодичной форме хэви-метала. Группа выпустила еще два альбома, «Discouraged Ones» (1998) и «Tonights Decision» (1999), после чего на все 2000-е годы установился стабильный состав квинтета. В этом составе группа выпустила еще четыре альбома: «Last Fair Deal Gone Down» (2001), «Viva Emptiness» (2003), «The Great Cold Distance» (2006) и «Night Is the New Day» (2009), при этом команда постепенно отходила от своего металлического звучания, добавляя со временем в свои работы более прогрессивные роковые нотки. Хотя в 2010-х годах состав группы снова начал меняться, Ренксе и Нюстрём сохранили свои позиции, и группа продолжила работу, выпустив девятый и десятый студийные альбомы, «Dead End Kings» (2012) и «The Fall of Hearts» (2016). Позднее группа вернулась в феврале 2019 года, выпустив одиннадцатый студийный альбом «City Burials» (2020) и двенадцатый полноформатник «Sky Void of Stars» (2023).