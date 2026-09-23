Ghost - Phantomime (EP) (coloured) (0888072495920) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Phantomine EP
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 626430
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4 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0888072495920]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Phantomine EP
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ghost - Phantomime (EP) (coloured) (0888072495920) виниловая пластинка
Ограниченное количество прозрачного винила. Ghost следует за прошлогодним opus IMPERA, возглавившим международные чарты, как и было задумано с самого начала, с PHANTOMIME, разнообразным и завораживающим сэмплированием музыкальной ДНК группы, удостоенной премии ГРЭММИ. Показывая каверы на классические песни Television, Genesis, The Stranglers, Iron Maiden и Тины Тернер, PHANTOMIME отдает дань уважения этим невероятным влияниям bedfellow, отмечая их неоспоримым звуковым почерком Ghost.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0888072495920]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Ghost
Альбом (сингл)
Phantomine EP
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Ограниченное количество прозрачного винила. Ghost следует за прошлогодним opus IMPERA, возглавившим международные чарты, как и было задумано с самого начала, с PHANTOMIME, разнообразным и завораживающим сэмплированием музыкальной ДНК группы, удостоенной премии ГРЭММИ. Показывая каверы на классические песни Television, Genesis, The Stranglers, Iron Maiden и Тины Тернер, PHANTOMIME отдает дань уважения этим невероятным влияниям bedfellow, отмечая их неоспоримым звуковым почерком Ghost.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Ghost - Phantomime (EP) (coloured) (0888072495920) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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