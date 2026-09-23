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Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка

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Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 1
Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 2
Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 3
Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 4
Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 5
Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 6
Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 7
Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 8
Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 9
Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 10
Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Happier Than Ever
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 2
  • Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 3
  • Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 4
  • Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 5
  • Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 6
  • Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 7
  • Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 8
  • Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 9
  • Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 10
  • Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626396
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435973548]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Happier Than Ever
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Getting Older, I Didn’t Change My Number, Billie Bossa Nova, my future, Oxytocin, GOLDWING, Lost Cause, Halley’s Comet, Not My Responsibility, OverHeated, Everybody Dies, Your Power, NDA, Therefore I Am, Happier Than Ever, Male Fantasy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка

Айлиш заметно поменяла свой имидж, что сразу становится заментно, стоит только увидеть обложку альбома. Если с обложки альбома "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" на нас смотрел подросток с готическим стилем, то сейчас мы видим девушку с совершенно иным стилем. Название альбома говорит само за себя, Billie Eilish как бы намекает названием своего нового альбома "Happier Than Ever" (Счастливее, Чем Когда-Либо), что она повзрослела, разобралась с проблемами и страхами тревожившими её до этого. С момета выпуска дебютного альбома певицы "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" прошло уже более двух лет и новый альбом Билли Айлиш анонсирует со статусом мировой знаменитости. 16-трековый студийный альбом под названием Happier Than Ever выйдет на лейбле Darkroom/Interscope. Продолжая традицию ее дебютного альбома "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", получившего премию "Грэмми", в альбоме "Happier Than Ever" нет сторонних авторов песен или продюсеров, весь материал был написан 19-летней Билли Эйлиш и ее братом Финнеасом.

Отзывы о товаре Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435973548]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billie Eilish
Альбом (сингл)
Happier Than Ever
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Getting Older, I Didn’t Change My Number, Billie Bossa Nova, my future, Oxytocin, GOLDWING, Lost Cause, Halley’s Comet, Not My Responsibility, OverHeated, Everybody Dies, Your Power, NDA, Therefore I Am, Happier Than Ever, Male Fantasy
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Айлиш заметно поменяла свой имидж, что сразу становится заментно, стоит только увидеть обложку альбома. Если с обложки альбома "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" на нас смотрел подросток с готическим стилем, то сейчас мы видим девушку с совершенно иным стилем. Название альбома говорит само за себя, Billie Eilish как бы намекает названием своего нового альбома "Happier Than Ever" (Счастливее, Чем Когда-Либо), что она повзрослела, разобралась с проблемами и страхами тревожившими её до этого. С момета выпуска дебютного альбома певицы "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" прошло уже более двух лет и новый альбом Билли Айлиш анонсирует со статусом мировой знаменитости. 16-трековый студийный альбом под названием Happier Than Ever выйдет на лейбле Darkroom/Interscope. Продолжая традицию ее дебютного альбома "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", получившего премию "Грэмми", в альбоме "Happier Than Ever" нет сторонних авторов песен или продюсеров, весь материал был написан 19-летней Билли Эйлиш и ее братом Финнеасом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Eilish - Happier Than Ever (0602435973548) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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