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Wayne Davis - Wayne Davis (4062548013283) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wayne Davis - Wayne Davis (4062548013283) виниловая пластинка

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Wayne Davis - Wayne Davis (4062548013283) виниловая пластинка - фото 1
Wayne Davis - Wayne Davis (4062548013283) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2022
Исполнитель
Davis Wayne
Альбом (сингл)
Wayne Davis
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wayne Davis - Wayne Davis (4062548013283) виниловая пластинка - фото 1
  • Wayne Davis - Wayne Davis (4062548013283) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626371
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wayne Davis - Wayne Davis (4062548013283) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548013283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2022
Исполнитель
Davis Wayne
Альбом (сингл)
Wayne Davis
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wayne Davis - Wayne Davis (4062548013283) виниловая пластинка

Strut Представляют Первый в истории альбом Essential Lost Classic Из каталога Black Fire, Мощный Одноименный Альбом Уэйна Дэвиса В стиле Госпел-Соул 1976 Года.

Отзывы о товаре Wayne Davis - Wayne Davis (4062548013283) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548013283]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2022
Исполнитель
Davis Wayne
Альбом (сингл)
Wayne Davis
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Strut Представляют Первый в истории альбом Essential Lost Classic Из каталога Black Fire, Мощный Одноименный Альбом Уэйна Дэвиса В стиле Госпел-Соул 1976 Года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wayne Davis - Wayne Davis (4062548013283) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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