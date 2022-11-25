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The Collective - Idrissa's Dream (4062548045857) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Collective - Idrissa's Dream (4062548045857) виниловая пластинка

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The Collective - Idrissa&#039;s Dream (4062548045857) виниловая пластинка - фото 1
The Collective - Idrissa&#039;s Dream (4062548045857) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.11.2022
Исполнитель
The Collective
Альбом (сингл)
Idrissas Dream
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Collective - Idrissa&#039;s Dream (4062548045857) виниловая пластинка - фото 1
  • The Collective - Idrissa&#039;s Dream (4062548045857) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626331
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Collective - Idrissa's Dream (4062548045857) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548045857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.11.2022
Исполнитель
The Collective
Альбом (сингл)
Idrissas Dream
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Collective - Idrissa's Dream (4062548045857) виниловая пластинка

Записан вживую в Антиохийском колледже, Келли Холл, Огайо 29 августа 1971. Первый виниловый релиз дебютных записей Идриса Акамура с The Collective 1971 года. В комплект входит новое интервью с Идрисом Акамуром + редкие фотографии являющиеся частью продолжающейся углубленной работы Strut с архивами Idris Ackamoor &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; The Pyramids



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре The Collective - Idrissa's Dream (4062548045857) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548045857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.11.2022
Исполнитель
The Collective
Альбом (сингл)
Idrissas Dream
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Записан вживую в Антиохийском колледже, Келли Холл, Огайо 29 августа 1971. Первый виниловый релиз дебютных записей Идриса Акамура с The Collective 1971 года. В комплект входит новое интервью с Идрисом Акамуром + редкие фотографии являющиеся частью продолжающейся углубленной работы Strut с архивами Idris Ackamoor &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; The Pyramids


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Collective - Idrissa's Dream (4062548045857) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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