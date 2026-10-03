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Andrea Bocelli - Amore (0602547193599) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Andrea Bocelli - Amore (0602547193599) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 1
Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 2
Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 3
Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 4
Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 5
Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 6
Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 7
Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 8
Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 9
Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 10
Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 1
  • Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 2
  • Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 3
  • Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 4
  • Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 5
  • Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 6
  • Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 7
  • Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 8
  • Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 9
  • Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 10
  • Виниловая пластинка Bocelli, Andrea, Amore (0602547193599) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626284
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andrea Bocelli - Amore (0602547193599) виниловая пластинка

Amore - это одиннадцатый студийный альбом итальянского тенора Andrea Bocelli, вышедший 31 января 2006 года. Альбом занял 3-ю позицию в чарте Billboard 200 и получил золотой и платиновый статусы. Andrea Bocelli - итальянский певец (лирический тенор), исполнитель классической и популярной музыки. Популяризатор оперной музыки. В 1994 году Andrea Bocelli успешно дебютировал на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, в этом же году был удостоен чести выступать перед Папой Римским. На счету у певца множество живых выступлений, которые проходили во многих странах (Германия, Нидерланды, Испания, Франция, Бельгия). Andrea Bocelli был награжден звездой на голливудской Алее Славы за вклад в театральное искусство.

Отзывы о товаре Andrea Bocelli - Amore (0602547193599) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Amore - это одиннадцатый студийный альбом итальянского тенора Andrea Bocelli, вышедший 31 января 2006 года. Альбом занял 3-ю позицию в чарте Billboard 200 и получил золотой и платиновый статусы. Andrea Bocelli - итальянский певец (лирический тенор), исполнитель классической и популярной музыки. Популяризатор оперной музыки. В 1994 году Andrea Bocelli успешно дебютировал на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, в этом же году был удостоен чести выступать перед Папой Римским. На счету у певца множество живых выступлений, которые проходили во многих странах (Германия, Нидерланды, Испания, Франция, Бельгия). Andrea Bocelli был награжден звездой на голливудской Алее Славы за вклад в театральное искусство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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