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Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка

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Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка - фото 1
Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка - фото 2
Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка - фото 3
Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка - фото 4
Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка - фото 5
Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка - фото 6
Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2022
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Take My Head
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка - фото 1
  • Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка - фото 2
  • Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка - фото 3
  • Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка - фото 4
  • Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка - фото 5
  • Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка - фото 6
  • Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626223
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072268760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2022
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Take My Head
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка

Take My Head - второй студийный альбом лондонской группы Archive. Этот альбом - совместная работа Дэнни Гриффитса и Дариуса Килера вместе с певицей Сюзанной Вудер. Archive - группа, базирующаяся в Лондоне, Англия, чья музыка охватывает различные жанры: электронику, трип-хоп, авангард, пост-рок и прогрессивный рок. За свою 28-летнюю историю команда выпустила двенадцать студийных альбомов и пользовалась успехом по всей Европе.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072268760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.08.2022
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Take My Head
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Take My Head - второй студийный альбом лондонской группы Archive. Этот альбом - совместная работа Дэнни Гриффитса и Дариуса Килера вместе с певицей Сюзанной Вудер. Archive - группа, базирующаяся в Лондоне, Англия, чья музыка охватывает различные жанры: электронику, трип-хоп, авангард, пост-рок и прогрессивный рок. За свою 28-летнюю историю команда выпустила двенадцать студийных альбомов и пользовалась успехом по всей Европе.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Archive - Take My Head (0888072268760) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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