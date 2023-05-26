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Arch Enemy - Wages Of Sin (0196588004612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arch Enemy - Wages Of Sin (0196588004612) виниловая пластинка

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Arch Enemy - Wages Of Sin (0196588004612) виниловая пластинка - фото 2
Arch Enemy - Wages Of Sin (0196588004612) виниловая пластинка - фото 3
Arch Enemy - Wages Of Sin (0196588004612) виниловая пластинка - фото 4
Arch Enemy - Wages Of Sin (0196588004612) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Wages Of Sin
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Arch Enemy - Wages Of Sin (0196588004612) виниловая пластинка - фото 1
  • Arch Enemy - Wages Of Sin (0196588004612) виниловая пластинка - фото 2
  • Arch Enemy - Wages Of Sin (0196588004612) виниловая пластинка - фото 3
  • Arch Enemy - Wages Of Sin (0196588004612) виниловая пластинка - фото 4
  • Arch Enemy - Wages Of Sin (0196588004612) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626222
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Wages Of Sin
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arch Enemy - Wages Of Sin (0196588004612) виниловая пластинка

На Возмездии за грех новой вокалистке Анджеле Госсоу теперь впервые приходится столкнуться с, казалось бы, непреодолимой тенью из прошлого. В конце концов, она заменяет не кого иного, как Йохана Лийву, который уже играл вместе с гитаристом Arch Enemy Майклом Эмоттом в оригинальном дэт-металлическом комбо Carnage до последнего Carcass days. То, что она так блестяще решила эту задачу, просто невероятно! Подобно Burning Bridges 1999 года, Wages Of Sin представляет собой мощный поток сложных риффов, которые чередуются между ослепительно брутальными и потрясающе мелодичными, сохраняя при этом уровень интенсивности, который редко можно услышать на современных металлических записях. Музыкальность, как обычно, безупречна, братья Эмотт в очередной раз доказывают, что они мастера своего дела, причем основная часть их гитарных работ имеет столько же дэт-металлических обертонов, сколько и, по-видимому, заимствована из более традиционного подхода к хард-року, особенно в аранжировках песен, которые редко используются отклоняйтесь от общепринятого.

Отзывы о товаре Arch Enemy - Wages Of Sin (0196588004612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
Arch Enemy
Альбом (сингл)
Wages Of Sin
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
На Возмездии за грех новой вокалистке Анджеле Госсоу теперь впервые приходится столкнуться с, казалось бы, непреодолимой тенью из прошлого. В конце концов, она заменяет не кого иного, как Йохана Лийву, который уже играл вместе с гитаристом Arch Enemy Майклом Эмоттом в оригинальном дэт-металлическом комбо Carnage до последнего Carcass days. То, что она так блестяще решила эту задачу, просто невероятно! Подобно Burning Bridges 1999 года, Wages Of Sin представляет собой мощный поток сложных риффов, которые чередуются между ослепительно брутальными и потрясающе мелодичными, сохраняя при этом уровень интенсивности, который редко можно услышать на современных металлических записях. Музыкальность, как обычно, безупречна, братья Эмотт в очередной раз доказывают, что они мастера своего дела, причем основная часть их гитарных работ имеет столько же дэт-металлических обертонов, сколько и, по-видимому, заимствована из более традиционного подхода к хард-року, особенно в аранжировках песен, которые редко используются отклоняйтесь от общепринятого.
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