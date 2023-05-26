Arch Enemy - Wages Of Sin (0196588004612) виниловая пластинка
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Описание товара Arch Enemy - Wages Of Sin (0196588004612) виниловая пластинка
На Возмездии за грех новой вокалистке Анджеле Госсоу теперь впервые приходится столкнуться с, казалось бы, непреодолимой тенью из прошлого. В конце концов, она заменяет не кого иного, как Йохана Лийву, который уже играл вместе с гитаристом Arch Enemy Майклом Эмоттом в оригинальном дэт-металлическом комбо Carnage до последнего Carcass days. То, что она так блестяще решила эту задачу, просто невероятно! Подобно Burning Bridges 1999 года, Wages Of Sin представляет собой мощный поток сложных риффов, которые чередуются между ослепительно брутальными и потрясающе мелодичными, сохраняя при этом уровень интенсивности, который редко можно услышать на современных металлических записях. Музыкальность, как обычно, безупречна, братья Эмотт в очередной раз доказывают, что они мастера своего дела, причем основная часть их гитарных работ имеет столько же дэт-металлических обертонов, сколько и, по-видимому, заимствована из более традиционного подхода к хард-року, особенно в аранжировках песен, которые редко используются отклоняйтесь от общепринятого.
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