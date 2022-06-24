Top.Mail.Ru
America - Hideaway (coloured) (8719262023093) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

America - Hideaway (coloured) (8719262023093) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
America - Hideaway (coloured) (8719262023093) виниловая пластинка - фото 1
America - Hideaway (coloured) (8719262023093) виниловая пластинка - фото 2
America - Hideaway (coloured) (8719262023093) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2022
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
Hideaway
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • America - Hideaway (coloured) (8719262023093) виниловая пластинка - фото 1
  • America - Hideaway (coloured) (8719262023093) виниловая пластинка - фото 2
  • America - Hideaway (coloured) (8719262023093) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626196
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
America - Hideaway (coloured) (8719262023093) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262023093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2022
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
Hideaway
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара America - Hideaway (coloured) (8719262023093) виниловая пластинка

Шестой студийный альбом американского фолк-рок-трио America, выпущенный компанией Warner Bros. Запись сделана в апреле 1976 года. Альбом был спродюсирован давним продюсером Beatles Джорджем Мартином, четвертым из семи последовательных альбомов, которые он продюсировал вместе с Америкой.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре America - Hideaway (coloured) (8719262023093) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262023093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2022
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
Hideaway
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Шестой студийный альбом американского фолк-рок-трио America, выпущенный компанией Warner Bros. Запись сделана в апреле 1976 года. Альбом был спродюсирован давним продюсером Beatles Джорджем Мартином, четвертым из семи последовательных альбомов, которые он продюсировал вместе с Америкой.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


America - Hideaway (coloured) (8719262023093) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...