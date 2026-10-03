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Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00)

Отзывы(0)
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Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 1
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 2
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 3
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 4
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 5
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 6
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 7
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 8
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 9
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 10
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 11
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 12
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 13
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 14
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 15
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 16
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 17
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 18
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 1
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 2
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 3
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 4
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 5
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 6
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 7
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 8
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 9
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 10
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 11
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 12
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 13
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 14
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 15
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 16
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 17
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 18
  • Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
88 630 руб.  101 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625364
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
56х44х26
Вес, кг.
13.04

Описание товара Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00)

Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00)

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарты
Описание
Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта ASUS RTX4070 12Gb TUF-RTX4070-O12G-GAMING (90YV0IZ0-M0NA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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