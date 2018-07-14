Наушники Audio-Technica ATH-AVC500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 62505
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Размеры в упаковке, см
15х12х7
Вес, г.
710
Описание товара Наушники Audio-Technica ATH-AVC500
мониторные наушники, импеданс 40 Ом, чувствительность 106 дБ/мВт, диаметр мембраны 53 мм, разъём mini jack 3.5 mm, длина провода 3 м, вес 270 г
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
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мониторные наушники, импеданс 40 Ом, чувствительность 106 дБ/мВт, диаметр мембраны 53 мм, разъём mini jack 3.5 mm, длина провода 3 м, вес 270 г
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Достоинства:
+ Отличное качество звучания
+ Довольно большая мембрана динамиков при небольшом весе
+ Качественная сборка
+ Достаточно длинный провод, чтобы смотреть телевизор до 42"+
+ Переходник 6мм джек в комплекте
Недостатки:
- Немного жестковатое оголовье
Комментарий:
Был приятно удивлен звучанием этих наушников. При таком диаметре мембраны вес наушников весьма скромный, наушники не тяжелые. Очень приятное общее качество изготовления, придраться не к чему. Крепление оголовья к динамикам выглядит более, чем надежно - едва ли рассыпется от разрушения пластика. Само оголовье жестковато и по началу прижимная перекладинка немного давит на голову. Изоляционный материал (экокожа) приводит к запотеванию уха, но это плата за звукоизоляцию - никто из окружающих реально ничего из наушников не слышит, даже при большой громкости и находясь рядом. В целом считаю, наушники однозначно стоят своих денег.
Достоинства:
Хороший звук, длинный провод, удобство
Недостатки:
Неказистый дизайн
Комментарий:
Если не важен дизайн, то тогда за свои деньги 100% маст хэв
Достоинства:
-Отличный звук
-Наушники плотно сидят на голове
-Удобная и прочная конструкция ( чаши из металла , внутри чаш тоже металл)
- 3-ех метровый провод. Качественный и гибкий.
-Дизайн
Недостатки:
Хотелось бы более богатую комплектацию. Хотя наверное , я придираюсь.
Комментарий:
За свои деньги отличная модель с качественным звуком, удачной и прочной конструкцией. Однако за кожей на амбушурах надо ухаживать
Наушники Audio-Technica ATH-AVC500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Audio-Technica ATH-AVC500
Достоинства:
+ Отличное качество звучания
+ Довольно большая мембрана динамиков при небольшом весе
+ Качественная сборка
+ Достаточно длинный провод, чтобы смотреть телевизор до 42"+
+ Переходник 6мм джек в комплекте
Недостатки:
- Немного жестковатое оголовье
Комментарий:
Был приятно удивлен звучанием этих наушников. При таком диаметре мембраны вес наушников весьма скромный, наушники не тяжелые. Очень приятное общее качество изготовления, придраться не к чему. Крепление оголовья к динамикам выглядит более, чем надежно - едва ли рассыпется от разрушения пластика. Само оголовье жестковато и по началу прижимная перекладинка немного давит на голову. Изоляционный материал (экокожа) приводит к запотеванию уха, но это плата за звукоизоляцию - никто из окружающих реально ничего из наушников не слышит, даже при большой громкости и находясь рядом. В целом считаю, наушники однозначно стоят своих денег.
Достоинства:
Хороший звук, длинный провод, удобство
Недостатки:
Неказистый дизайн
Комментарий:
Если не важен дизайн, то тогда за свои деньги 100% маст хэв
Достоинства:
-Отличный звук
-Наушники плотно сидят на голове
-Удобная и прочная конструкция ( чаши из металла , внутри чаш тоже металл)
- 3-ех метровый провод. Качественный и гибкий.
-Дизайн
Недостатки:
Хотелось бы более богатую комплектацию. Хотя наверное , я придираюсь.
Комментарий:
За свои деньги отличная модель с качественным звуком, удачной и прочной конструкцией. Однако за кожей на амбушурах надо ухаживать