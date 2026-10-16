Niall Horan - The Show (0602448728548) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Niall Horan - The Show (0602448728548) виниловая пластинка
После успешного альбома 2020 года Heartbreak Weather Найл Хоран выпускает свой долгожданный третий студийный альбом The Show. За его успехом в группе One Direction последовал старт его сольной карьеры в 2016 году. Благодаря синглам This Town и Slow Hands ирландский автор-исполнитель с самого начала привлек на свою сторону поклонников. Альбом The Show - это работа, родившаяся в результате давней миссии Найла по утешению и установлению связи со своими страстными поклонниками. Он сочетает в себе нескрываемую эмоциональность его ранних работ с новым мощным элементом саморефлексии. Альбом доступен на черном виниле. Каждая виниловая копия The Show включает в себя отпечаток 5 x 8,25 рукописного письма Найла Хорана о песне из альбома.
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