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Niall Horan - The Show (0602448728548) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Niall Horan - The Show (0602448728548) виниловая пластинка

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Niall Horan - The Show (0602448728548) виниловая пластинка - фото 1
Niall Horan - The Show (0602448728548) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Horan Niall
Альбом (сингл)
The Show
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Niall Horan - The Show (0602448728548) виниловая пластинка - фото 1
  • Niall Horan - The Show (0602448728548) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625005
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602448728548]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Horan Niall
Альбом (сингл)
The Show
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Niall Horan - The Show (0602448728548) виниловая пластинка

После успешного альбома 2020 года Heartbreak Weather Найл Хоран выпускает свой долгожданный третий студийный альбом The Show. За его успехом в группе One Direction последовал старт его сольной карьеры в 2016 году. Благодаря синглам This Town и Slow Hands ирландский автор-исполнитель с самого начала привлек на свою сторону поклонников. Альбом The Show - это работа, родившаяся в результате давней миссии Найла по утешению и установлению связи со своими страстными поклонниками. Он сочетает в себе нескрываемую эмоциональность его ранних работ с новым мощным элементом саморефлексии. Альбом доступен на черном виниле. Каждая виниловая копия The Show включает в себя отпечаток 5 x 8,25 рукописного письма Найла Хорана о песне из альбома.

Отзывы о товаре Niall Horan - The Show (0602448728548) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602448728548]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Horan Niall
Альбом (сингл)
The Show
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
После успешного альбома 2020 года Heartbreak Weather Найл Хоран выпускает свой долгожданный третий студийный альбом The Show. За его успехом в группе One Direction последовал старт его сольной карьеры в 2016 году. Благодаря синглам This Town и Slow Hands ирландский автор-исполнитель с самого начала привлек на свою сторону поклонников. Альбом The Show - это работа, родившаяся в результате давней миссии Найла по утешению и установлению связи со своими страстными поклонниками. Он сочетает в себе нескрываемую эмоциональность его ранних работ с новым мощным элементом саморефлексии. Альбом доступен на черном виниле. Каждая виниловая копия The Show включает в себя отпечаток 5 x 8,25 рукописного письма Найла Хорана о песне из альбома.
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Отзывы


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