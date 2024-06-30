Uriah Heep, The Magician's Birthday (5414939928390) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
The Magician's Birthday
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 624947
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4 030 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939928390]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
The Magician's Birthday
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sunrise, Spider Woman, Blind Eye, Echoes In the Dark, Rain, Sweet Lorraine, Tales, The Magician's Birthday
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200
Описание товара Uriah Heep, The Magician's Birthday (5414939928390) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sunrise, Spider Woman, Blind Eye, Echoes In the Dark, Rain, Sweet Lorraine, Tales, The Magician's Birthday
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939928390]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
The Magician's Birthday
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sunrise, Spider Woman, Blind Eye, Echoes In the Dark, Rain, Sweet Lorraine, Tales, The Magician's Birthday
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sunrise, Spider Woman, Blind Eye, Echoes In the Dark, Rain, Sweet Lorraine, Tales, The Magician's Birthday
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Пластинка группы Uriah Heep The Magicians Birthday вышла в ноябре 1972 года . Это переиздание 2015 года , выпущеное в Евросоюзе . Исполнение конверта альбомное , красочное , как и оригинал . Звучание качественное .
Недостатки:
Их просто нет .
Комментарий:
Содержание The Magician’s Birthday перекликается с мотивами рассказа Кена Хенсли . Это очень интересное в музыкальном плане произведение Uriah Heep . По моему мнению , пластинка входит в тройку лучших альбомов этой группы под номером один . Однозначно советую преобрести . В Котофото цена реальная .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный альбом.Звук отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Пластинку слушать можно бесконечно, одни шедевры и хиты. Звук понравился, полиграфия пятака чёткая, На купленном экземпляре матрицы нарезаны одним и тем же инженером (BF95769-01 А2 HL / BF95769-01 B2 HL). Особая благодарность команде "Мистерии Звука" теперь товар не только бережно упакован, но вложен номер упаковщика и памятка для покупателя. Молодцы!
Достоинства:
Виниловое переиздание.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
Один из значимых ранних альбомов Uriah Heep в золотом составе.
Музыка Супер!!! Виниловая масса тихая. Рекомендую по разумной цене в Котофото.
Uriah Heep, The Magician's Birthday (5414939928390) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Uriah Heep, The Magician's Birthday (5414939928390) виниловая пластинка
Достоинства:
Пластинка группы Uriah Heep The Magicians Birthday вышла в ноябре 1972 года . Это переиздание 2015 года , выпущеное в Евросоюзе . Исполнение конверта альбомное , красочное , как и оригинал . Звучание качественное .
Недостатки:
Их просто нет .
Комментарий:
Содержание The Magician’s Birthday перекликается с мотивами рассказа Кена Хенсли . Это очень интересное в музыкальном плане произведение Uriah Heep . По моему мнению , пластинка входит в тройку лучших альбомов этой группы под номером один . Однозначно советую преобрести . В Котофото цена реальная .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный альбом.Звук отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Пластинку слушать можно бесконечно, одни шедевры и хиты. Звук понравился, полиграфия пятака чёткая, На купленном экземпляре матрицы нарезаны одним и тем же инженером (BF95769-01 А2 HL / BF95769-01 B2 HL). Особая благодарность команде "Мистерии Звука" теперь товар не только бережно упакован, но вложен номер упаковщика и памятка для покупателя. Молодцы!
Достоинства:
Виниловое переиздание.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
Один из значимых ранних альбомов Uriah Heep в золотом составе.
Музыка Супер!!! Виниловая масса тихая. Рекомендую по разумной цене в Котофото.