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Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка

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Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка - фото 1
Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка - фото 2
Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка - фото 3
Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка - фото 4
Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка - фото 5
Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Salisbury
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка - фото 1
  • Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка - фото 2
  • Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка - фото 3
  • Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка - фото 4
  • Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка - фото 5
  • Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624946
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939928369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Salisbury
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Bird of Prey, The Park, Time to Live, Lady In Black, High Priestess, Salisbury
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bird of Prey, The Park, Time to Live, Lady In Black, High Priestess, Salisbury

Отзывы о товаре Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939928369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Salisbury
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Bird of Prey, The Park, Time to Live, Lady In Black, High Priestess, Salisbury
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bird of Prey, The Park, Time to Live, Lady In Black, High Priestess, Salisbury
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Uriah Heep - Salisbury (5414939928369) виниловая пластинка – стоимость товара 4030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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