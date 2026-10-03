Tosca - Osam (0730003741111) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tosca - Osam (0730003741111) виниловая пластинка
Для Ричарда Дорфмайстера И Руперта Хубера Идея Возрождения Является Творческой Движущей Силой – Художественным Приемом, Который Не Только Наполняет Их Работу Содержанием, Но И Закрепляет Ее. Будучи Авангардной Электронной Группой Tosca, Оба Артиста Прожили Много Музыкальных Жизней, Начиная С Их Ранних Электронных Экспериментов С Магнитофонами И Заканчивая Потрясающими Даб-Композициями, С Помощью Которых Они Сделали Себе Имя. Их Последний Проект, OSAM, Развивает Эту Идею Обновления Еще Дальше. Медитативное Путешествие По Ритму И Текстуре, Альбом Представляет Собой Новую Главу Для Австрийского Дуэта. Это Такой Же Инструмент Перемен, Как И Источник Вдохновения. ‘Осам’ – Это Прямой Перевод Числа Восемь С Сербского, Но Оно Также Выступает В Качестве Средневекового Символа Нового Старта - Ренессанса. Это Их Девятый Студийный Альбом, Но В Истинном Стиле Tosca, Когда Они Начали Работать Над Концепцией Пластинки, Они Думали, Что Это Их Восьмой Альбом.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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