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Tosca - Odeon (0730003730511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tosca - Odeon (0730003730511) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Tosca, Odeon (0730003730511)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624922
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tosca - Odeon (0730003730511) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tosca - Odeon (0730003730511) виниловая пластинка

Иногда место может оказывать огромное влияние на музыку. Это относится и к группе Tosca, и к ее родному городу Вене. На протяжении более двух десятилетий австрийская столица формировала и вдохновляла музыку Рихарда Дорфмайстера (одного из участников знаменитого дуэта Kruder &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Dorfmeister) и Руперта Хубера. Результатом стали электронные атмосферные образы, наполненные центральноевропейской меланхолией. В Вене царит особая атмосфера, - объясняет Дорфмайстер. Сегодня, например, очень туманный день, что типично для этого города. Здесь часто бывает очень серо. Но в то же время в этом городе есть что-то очень волнующее и вдохновляющее, иногда очень красочное. Этот контраст, безусловно, оказал большое влияние на нашу музыку - смесь даунтемпо-вибраций в сочетании с чем-то очень позитивным Лидирующий сингл Jayjay сочетает в себе темные фортепианные аккорды с перекатывающимися барабанными установками и неземным вокалом Джей Джей Джонса. Это ключевой трек альбома, в котором Tosca переходит на почти готическую территорию.

Отзывы о товаре Tosca - Odeon (0730003730511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Иногда место может оказывать огромное влияние на музыку. Это относится и к группе Tosca, и к ее родному городу Вене. На протяжении более двух десятилетий австрийская столица формировала и вдохновляла музыку Рихарда Дорфмайстера (одного из участников знаменитого дуэта Kruder &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Dorfmeister) и Руперта Хубера. Результатом стали электронные атмосферные образы, наполненные центральноевропейской меланхолией. В Вене царит особая атмосфера, - объясняет Дорфмайстер. Сегодня, например, очень туманный день, что типично для этого города. Здесь часто бывает очень серо. Но в то же время в этом городе есть что-то очень волнующее и вдохновляющее, иногда очень красочное. Этот контраст, безусловно, оказал большое влияние на нашу музыку - смесь даунтемпо-вибраций в сочетании с чем-то очень позитивным Лидирующий сингл Jayjay сочетает в себе темные фортепианные аккорды с перекатывающимися барабанными установками и неземным вокалом Джей Джей Джонса. Это ключевой трек альбома, в котором Tosca переходит на почти готическую территорию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tosca - Odeon (0730003730511) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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