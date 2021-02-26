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Byard Lancaster - My Pure Joy (4062548011067) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Byard Lancaster - My Pure Joy (4062548011067) виниловая пластинка

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Byard Lancaster - My Pure Joy (4062548011067) виниловая пластинка - фото 1
Byard Lancaster - My Pure Joy (4062548011067) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2021
Исполнитель
Byard Lancaster
Альбом (сингл)
My Pure Joy
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Byard Lancaster - My Pure Joy (4062548011067) виниловая пластинка - фото 1
  • Byard Lancaster - My Pure Joy (4062548011067) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624852
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Byard Lancaster - My Pure Joy (4062548011067) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548011067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2021
Исполнитель
Byard Lancaster
Альбом (сингл)
My Pure Joy
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Byard Lancaster - My Pure Joy (4062548011067) виниловая пластинка

Авангардный джазовый саксофонист и флейтист.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Byard Lancaster - My Pure Joy (4062548011067) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548011067]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2021
Исполнитель
Byard Lancaster
Альбом (сингл)
My Pure Joy
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Авангардный джазовый саксофонист и флейтист.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Byard Lancaster - My Pure Joy (4062548011067) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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