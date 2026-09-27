Kreator, Gods Of Violence (0727361372514) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
В наличии
Код товара: 624846
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 790 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kreator, Gods Of Violence (0727361372514) виниловая пластинка
Gods Of Violence - четырнадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал группы Kreator, вышедший в январе 2017 года. Издание на двойном 180-гр чёрном виниле. Немецкая трэш-метал группа Kreator была создана в 1982 году и за время своего существования многое сделала для становления этого жанра музыки. Кроме того, коллективу приписывают значительный вклад в развитие дэт-метала. Пластинки Kreator стали популярны не только на родине, но и за границей - это одна из немногих современных немецких групп, которая неплохо продаётся на территории США. В копилке коллектива 14 студийных и 2 концертных альбома, а также 3 официальных сборника.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Gods Of Violence - четырнадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал группы Kreator, вышедший в январе 2017 года. Издание на двойном 180-гр чёрном виниле. Немецкая трэш-метал группа Kreator была создана в 1982 году и за время своего существования многое сделала для становления этого жанра музыки. Кроме того, коллективу приписывают значительный вклад в развитие дэт-метала. Пластинки Kreator стали популярны не только на родине, но и за границей - это одна из немногих современных немецких групп, которая неплохо продаётся на территории США. В копилке коллектива 14 студийных и 2 концертных альбома, а также 3 официальных сборника.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kreator, Gods Of Violence (0727361372514) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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