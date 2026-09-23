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Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка

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Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 1
Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 2
Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 3
Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 4
Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 5
Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 6
Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 7
Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 8
Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 9
Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Juice WRLD
Альбом (сингл)
Legends Never Die
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 1
  • Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 2
  • Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 3
  • Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 4
  • Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 5
  • Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 6
  • Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 7
  • Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 8
  • Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 9
  • Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624807
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507496074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Juice WRLD
Альбом (сингл)
Legends Never Die
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Anxiety (Intro), Conversations, Titanic, Bad Energy, Righteous, Blood On My Jeans, Smile, Tell Me U Luv Me, Hate The Other Side, Get Through It (Interlude), Lifes A Mess, Come & Go, I Want It, Fighting Demons, Wishing Well, Screw Juice, Up Up And Away, The Man, The Myth, The Legend (Interlude), Stay High, Cant Die, Man Of The Year, Juice WRLD Speaks From Heaven (Outro)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
200

Описание товара Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка

Legends Never Die — третий (первый посмертный) студийный альбом американского рэпера Juice WRLD.

Отзывы о товаре Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507496074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Juice WRLD
Альбом (сингл)
Legends Never Die
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Anxiety (Intro), Conversations, Titanic, Bad Energy, Righteous, Blood On My Jeans, Smile, Tell Me U Luv Me, Hate The Other Side, Get Through It (Interlude), Lifes A Mess, Come & Go, I Want It, Fighting Demons, Wishing Well, Screw Juice, Up Up And Away, The Man, The Myth, The Legend (Interlude), Stay High, Cant Die, Man Of The Year, Juice WRLD Speaks From Heaven (Outro)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Legends Never Die — третий (первый посмертный) студийный альбом американского рэпера Juice WRLD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Juice WRLD - Legends Never Die (0602507496074) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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