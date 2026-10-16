Elton John - Honky Chateau (0602557383072) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Honky Chateau
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624798
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557383072]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Honky Chateau
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Honky Cat, Mellow, I Think I'm Going To Kill Myself, Susie (Dramas), Rocket Man (I Think It's Going To Be a Long Long Time), Salvation, Slave, Amy, Mona Lisas and Mad Hatters, Hercules
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elton John - Honky Chateau (0602557383072) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Honky Cat, Mellow, I Think I'm Going To Kill Myself, Susie (Dramas), Rocket Man (I Think It's Going To Be a Long Long Time), Salvation, Slave, Amy, Mona Lisas and Mad Hatters, Hercules
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557383072]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Honky Chateau
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Honky Cat, Mellow, I Think I'm Going To Kill Myself, Susie (Dramas), Rocket Man (I Think It's Going To Be a Long Long Time), Salvation, Slave, Amy, Mona Lisas and Mad Hatters, Hercules
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Honky Cat, Mellow, I Think I'm Going To Kill Myself, Susie (Dramas), Rocket Man (I Think It's Going To Be a Long Long Time), Salvation, Slave, Amy, Mona Lisas and Mad Hatters, Hercules
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Elton John - Honky Chateau (0602557383072) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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