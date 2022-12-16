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Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка

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Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 1
Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 2
Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 3
Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 4
Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 5
Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 6
Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 7
Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 8
Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 9
Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 10
Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.12.2022
Исполнитель
Esperanza Spalding
Альбом (сингл)
Radio Music Society
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 1
  • Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 2
  • Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 3
  • Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 4
  • Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 5
  • Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 6
  • Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 7
  • Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 8
  • Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 9
  • Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 10
  • Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624786
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Загружаем...
Добавить в корзину
Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072452053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.12.2022
Исполнитель
Esperanza Spalding
Альбом (сингл)
Radio Music Society
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка

В честь 10-летия четвертого альбома Эсперансы Сполдинг, удостоенного премии GRAMMY, Radio Music Society, выпущено это 180-граммовое Gatefold 2-LP издание. Альбом Radio Music Society, включающий синглы Black Gold и Radio Song, принес Сполдинг вторую премию GRAMMY в номинации Лучший джазовый вокальный альбом и является дополнением к ее альбому Chamber Music Society. В альбоме принимают участие такие гости, как Q Tip, Terri Lyne Carrington, Jack DeJohnette, Joe Lovano, Lionel Loueke, Lalah Hathaway, Gretchen Parlato и другие. Басистка и вокалистка Эсперанса Сполдинг - лауреат премии Грэмми, обладательница амбициозного, эклектичного подхода к современному джазу. В подростковом возрасте ее называли вундеркиндом, а в 2000-х годах она привлекла к себе широкое внимание, выпустив дебютный альбом Junjo и последующий Esperanza, которые возглавили чарты современного джаза. В 2010 году она была названа лучшим новым артистом на церемонии Грэмми, что помогло ее третьему альбому Chamber Music Society войти в Billboard Top 40 как самому продаваемому современному джазовому альбому года. В то же время Сполдинг заявила о себе и как о преподавателе, став самым молодым преподавателем в музыкальном колледже Berklee. Вторую премию Грэмми она получила за альбом Radio Music Society, выпущенный в 2012 году. Сполдинг остается новатором, выпуская серию все более концептуальных альбомов, включая Emilys D+Evolution (2016), Twelve Little Spells (2019) и Songwrights Apothecary Lab (2021), в которых она отошла от джаза в сторону арт-рока, R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;B, афро-латинских стилей, нео-прога и экспериментального попа.



Теги товара: Джаз

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072452053]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.12.2022
Исполнитель
Esperanza Spalding
Альбом (сингл)
Radio Music Society
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Описание
В честь 10-летия четвертого альбома Эсперансы Сполдинг, удостоенного премии GRAMMY, Radio Music Society, выпущено это 180-граммовое Gatefold 2-LP издание. Альбом Radio Music Society, включающий синглы Black Gold и Radio Song, принес Сполдинг вторую премию GRAMMY в номинации Лучший джазовый вокальный альбом и является дополнением к ее альбому Chamber Music Society. В альбоме принимают участие такие гости, как Q Tip, Terri Lyne Carrington, Jack DeJohnette, Joe Lovano, Lionel Loueke, Lalah Hathaway, Gretchen Parlato и другие. Басистка и вокалистка Эсперанса Сполдинг - лауреат премии Грэмми, обладательница амбициозного, эклектичного подхода к современному джазу. В подростковом возрасте ее называли вундеркиндом, а в 2000-х годах она привлекла к себе широкое внимание, выпустив дебютный альбом Junjo и последующий Esperanza, которые возглавили чарты современного джаза. В 2010 году она была названа лучшим новым артистом на церемонии Грэмми, что помогло ее третьему альбому Chamber Music Society войти в Billboard Top 40 как самому продаваемому современному джазовому альбому года. В то же время Сполдинг заявила о себе и как о преподавателе, став самым молодым преподавателем в музыкальном колледже Berklee. Вторую премию Грэмми она получила за альбом Radio Music Society, выпущенный в 2012 году. Сполдинг остается новатором, выпуская серию все более концептуальных альбомов, включая Emilys D+Evolution (2016), Twelve Little Spells (2019) и Songwrights Apothecary Lab (2021), в которых она отошла от джаза в сторону арт-рока, R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;B, афро-латинских стилей, нео-прога и экспериментального попа.


Теги товара: Джаз
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Отзывы


Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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