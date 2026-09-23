Sinephro, Nala, Space 1.8 (0801061032418) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sinephro, Nala, Space 1.8 (0801061032418) виниловая пластинка
Карибско-бельгийский композитор, продюсер и музыкант Нала Синефро анонсирует свой дебютный альбом Space 1.8 с ведущим треком “Space 3”. Space 1.8 выйдет 3 сентября на лейбле Warp Records. Инструментальный “Space 3” - это короткий клип с 3-часовой импровизационной сессии с барабанщиком Эдди Хиком (Sons of Kemet) и продюсером/мультиинструменталистом Дуэйном Килвингтоном на синтезаторном басу (Wonky Logic, Steam Down), кульминацией которой стал синтезатор, расщепляющий частицы, rapture. Говоря о треке, Синефро объясняет: “Мы записали его в начале весны, это был волшебный день. На следующий день после записи я собрал барабаны, добавил пятнадцать синтезаторов, спродюсировал и смикшировал их дома, и все было готово”. Музыка Sinephro сочетает в себе медитативные звуки, джазовую чувственность, фолк и полевые записи. Ее музыкальная практика основана на изучении частоты и геометрии и основывается на предпосылке, что звук движет материей. Ее дебютный альбом Space 1.8 оформлен как метафизическая структура, где каждое лечебное пространство представляет собой похожий на матку кокон, созданный Sinephro для облегчения и позитивной, экстатической свободы. Space 1.8 был сочинен, спродюсирован, исполнен, спроектирован, записан и сведен компанией Sinephro в возрасте 22 лет.
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