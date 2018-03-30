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Saxon - Saxon (coloured) (4050538347852) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Saxon - Saxon (coloured) (4050538347852) виниловая пластинка

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Saxon - Saxon (coloured) (4050538347852) виниловая пластинка - фото 1
Saxon - Saxon (coloured) (4050538347852) виниловая пластинка - фото 2
Saxon - Saxon (coloured) (4050538347852) виниловая пластинка - фото 3
Saxon - Saxon (coloured) (4050538347852) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.03.2018
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Saxon
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Saxon - Saxon (coloured) (4050538347852) виниловая пластинка - фото 1
  • Saxon - Saxon (coloured) (4050538347852) виниловая пластинка - фото 2
  • Saxon - Saxon (coloured) (4050538347852) виниловая пластинка - фото 3
  • Saxon - Saxon (coloured) (4050538347852) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624739
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Saxon - Saxon (coloured) (4050538347852) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538347852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.03.2018
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Saxon
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Saxon - Saxon (coloured) (4050538347852) виниловая пластинка

Saxon - лимитированное переиздание на цветном виниле (Blue-Red Splatter Vinyl) дебютного студийного альбома английской хэви-метал-группы Saxon, выпущенного в 1979 году. Три песни из этого альбома: Still Fit to Boogie, Backs to the Wall, Stallions of the Highway - группа исполнила на первом фестивале Monsters of Rock в Англии в 1980 году. Британский журналист Джефф Бартон в 2006 году назвал диск Saxon одним из лучших альбомов, записанных в рамках новой волны британского хеви-метала. Saxon - английская рок-группа, одна из ярких представителей новой волны британского хэви-метал, имеющая четыре альбома, попавших в первую десятку по продажам в Великобритании, из них два попали в первую пятерку. Существует с 1977 года. Группа продала свыше 15 миллионов альбомов по всему миру. Группа считается классикой металической музыки и оказавшей большое влияние на другие метал-группы.

Отзывы о товаре Saxon - Saxon (coloured) (4050538347852) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538347852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.03.2018
Исполнитель
Saxon
Альбом (сингл)
Saxon
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Saxon - лимитированное переиздание на цветном виниле (Blue-Red Splatter Vinyl) дебютного студийного альбома английской хэви-метал-группы Saxon, выпущенного в 1979 году. Три песни из этого альбома: Still Fit to Boogie, Backs to the Wall, Stallions of the Highway - группа исполнила на первом фестивале Monsters of Rock в Англии в 1980 году. Британский журналист Джефф Бартон в 2006 году назвал диск Saxon одним из лучших альбомов, записанных в рамках новой волны британского хеви-метала. Saxon - английская рок-группа, одна из ярких представителей новой волны британского хэви-метал, имеющая четыре альбома, попавших в первую десятку по продажам в Великобритании, из них два попали в первую пятерку. Существует с 1977 года. Группа продала свыше 15 миллионов альбомов по всему миру. Группа считается классикой металической музыки и оказавшей большое влияние на другие метал-группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Saxon - Saxon (coloured) (4050538347852) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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