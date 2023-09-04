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Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - фото 1
Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - фото 2
Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - фото 3
Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - фото 4
Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - фото 5
Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - фото 6
Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - фото 7
Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
House Of Cards
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - фото 1
  • Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - фото 2
  • Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - фото 3
  • Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - фото 4
  • Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - фото 5
  • Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - фото 6
  • Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - фото 7
  • Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624729
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759159643]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
House Of Cards
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
God Knows, The Runaway, Always There, Ashes To Ashes (Chapter 11), Once In A Lifetime, Only Human, That's How We Like It!, Watching The Clock (Instrumental), We'll Meet Again (Chapter 15), Money Talks, House Of Cards
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
30х30х1
Вес, г.
200

Описание товара Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка

House Of Cards" - четырнадцатый студийный альбом канадской рок-группы Saga, изначально выпущенный в 2001 году. Песни "Ashes To Ashes (Chapter 11)" и "We'll Meet Again (Chapter 15)" - одна из частей серии из восьми песен о молодом Альберте Эйнштейне. Ремастированное переиздание на 180-гр чёрном виниле в разворотном конверте с расширенным оформлением. Содержит комментарии клавишника и вокалиста группы Джима Гилмора. Saga - канадская прогрессив-рок-группа, из г. Оквилла, Канада, была основана в 1977 году и просуществовала вплоть до 2018 года. Группа выпустила 22 студийных альбома, самым популярным из которых стала пластинка "Worlds Apart" (1981).



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка

04.09.2023
Алексей

Достоинства:
Переиздание на виниле.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Один из лучших альбомов SAGA. Музыка очень достойная , качество звука на уровне.
Рекомендую.



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759159643]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Saga
Альбом (сингл)
House Of Cards
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
God Knows, The Runaway, Always There, Ashes To Ashes (Chapter 11), Once In A Lifetime, Only Human, That's How We Like It!, Watching The Clock (Instrumental), We'll Meet Again (Chapter 15), Money Talks, House Of Cards
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
House Of Cards" - четырнадцатый студийный альбом канадской рок-группы Saga, изначально выпущенный в 2001 году. Песни "Ashes To Ashes (Chapter 11)" и "We'll Meet Again (Chapter 15)" - одна из частей серии из восьми песен о молодом Альберте Эйнштейне. Ремастированное переиздание на 180-гр чёрном виниле в разворотном конверте с расширенным оформлением. Содержит комментарии клавишника и вокалиста группы Джима Гилмора. Saga - канадская прогрессив-рок-группа, из г. Оквилла, Канада, была основана в 1977 году и просуществовала вплоть до 2018 года. Группа выпустила 22 студийных альбома, самым популярным из которых стала пластинка "Worlds Apart" (1981).


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
04.09.2023
Алексей

Достоинства:
Переиздание на виниле.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Один из лучших альбомов SAGA. Музыка очень достойная , качество звука на уровне.
Рекомендую.


Saga - House Of Cards (4029759159643) виниловая пластинка - стоимость товара 4090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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