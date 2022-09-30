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Patrice Rushen - Patrice (4062548027969) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Patrice Rushen - Patrice (4062548027969) виниловая пластинка

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Patrice Rushen - Patrice (4062548027969) виниловая пластинка - фото 1
Patrice Rushen - Patrice (4062548027969) виниловая пластинка - фото 2
Patrice Rushen - Patrice (4062548027969) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.09.2022
Исполнитель
Patrice Rushen
Альбом (сингл)
Patrice
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patrice Rushen - Patrice (4062548027969) виниловая пластинка - фото 1
  • Patrice Rushen - Patrice (4062548027969) виниловая пластинка - фото 2
  • Patrice Rushen - Patrice (4062548027969) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624726
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Patrice Rushen - Patrice (4062548027969) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548027969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.09.2022
Исполнитель
Patrice Rushen
Альбом (сингл)
Patrice
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patrice Rushen - Patrice (4062548027969) виниловая пластинка

Американская R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B певица, пианистка, автор песен и композитор, обладательница Грэмми за сингл 1982 года Forget Me Nots.

Отзывы о товаре Patrice Rushen - Patrice (4062548027969) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548027969]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.09.2022
Исполнитель
Patrice Rushen
Альбом (сингл)
Patrice
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Американская R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B певица, пианистка, автор песен и композитор, обладательница Грэмми за сингл 1982 года Forget Me Nots.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Patrice Rushen - Patrice (4062548027969) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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