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Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка

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Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 1
Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 2
Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 3
Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 4
Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 5
Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 6
Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 7
Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 8
Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 9
Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 10
Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 11
Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Olivia Rodrigo
Альбом (сингл)
SOUR
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 1
  • Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 2
  • Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 3
  • Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 4
  • Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 5
  • Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 6
  • Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 7
  • Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 8
  • Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 9
  • Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 10
  • Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 11
  • Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624710
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438106417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Olivia Rodrigo
Альбом (сингл)
SOUR
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
brutal, traitor, drivers license, step forward, 3 steps back, deja vu, good 4 u, enough for you, happier, jealousy, jealousy, favorite crime, hope ur ok
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка

Дебютный альбом американской поп-певицы теперь и на виниле. Номер 1 в США и Великобритании.

Отзывы о товаре Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438106417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Olivia Rodrigo
Альбом (сингл)
SOUR
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
brutal, traitor, drivers license, step forward, 3 steps back, deja vu, good 4 u, enough for you, happier, jealousy, jealousy, favorite crime, hope ur ok
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом американской поп-певицы теперь и на виниле. Номер 1 в США и Великобритании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Olivia Rodrigo - Sour (0602438106417) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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