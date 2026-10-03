Top.Mail.Ru
Ritenour, Lee, Dreamcatcher (coloured) (0810020502800) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ritenour, Lee, Dreamcatcher (coloured) (0810020502800) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Ritenour, Lee, Dreamcatcher (coloured) (0810020502800) - фото 1
Виниловая пластинка Ritenour, Lee, Dreamcatcher (coloured) (0810020502800) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Ritenour, Lee, Dreamcatcher (coloured) (0810020502800) - фото 1
  • Виниловая пластинка Ritenour, Lee, Dreamcatcher (coloured) (0810020502800) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624709
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ritenour, Lee, Dreamcatcher (coloured) (0810020502800) виниловая пластинка

Dreamcatcher -студийный альбом американского гитариста Ли Ритенаура, вышедший в 2020 году. Первый в карьере музыканта сольный гитарный альбом, приуроченный к 60-ти летнему юбилею творческой деятельности. Ограниченное издание на цветном оранжевом виниле. Американский джазовый гитарист и композитор Ли Ритенаур является одним из самых популярных студийных музыкантов. Благодаря своему особенному стилю и скорости игры на гитаре артист получил прозвище Captain Fingers. Дискография Ритенаура насчитывает более 40 сольных и совместных альбомов. В 1991-97 годах музыкант также был участником джазового квартета Fourplay. За совместный с Дэйвом Грузином альбом Harlequin (1985) Ли был награжден премией Грэмми. Артист также награжден немецкой премией ECHO Award как лучший международный инструменталист.

Отзывы о товаре Ritenour, Lee, Dreamcatcher (coloured) (0810020502800) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Dreamcatcher -студийный альбом американского гитариста Ли Ритенаура, вышедший в 2020 году. Первый в карьере музыканта сольный гитарный альбом, приуроченный к 60-ти летнему юбилею творческой деятельности. Ограниченное издание на цветном оранжевом виниле. Американский джазовый гитарист и композитор Ли Ритенаур является одним из самых популярных студийных музыкантов. Благодаря своему особенному стилю и скорости игры на гитаре артист получил прозвище Captain Fingers. Дискография Ритенаура насчитывает более 40 сольных и совместных альбомов. В 1991-97 годах музыкант также был участником джазового квартета Fourplay. За совместный с Дэйвом Грузином альбом Harlequin (1985) Ли был награжден премией Грэмми. Артист также награжден немецкой премией ECHO Award как лучший международный инструменталист.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ritenour, Lee, Dreamcatcher (coloured) (0810020502800) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...