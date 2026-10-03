Ritenour, Lee, Dreamcatcher (coloured) (0810020502800) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ritenour, Lee, Dreamcatcher (coloured) (0810020502800) виниловая пластинка
Dreamcatcher -студийный альбом американского гитариста Ли Ритенаура, вышедший в 2020 году. Первый в карьере музыканта сольный гитарный альбом, приуроченный к 60-ти летнему юбилею творческой деятельности. Ограниченное издание на цветном оранжевом виниле. Американский джазовый гитарист и композитор Ли Ритенаур является одним из самых популярных студийных музыкантов. Благодаря своему особенному стилю и скорости игры на гитаре артист получил прозвище Captain Fingers. Дискография Ритенаура насчитывает более 40 сольных и совместных альбомов. В 1991-97 годах музыкант также был участником джазового квартета Fourplay. За совместный с Дэйвом Грузином альбом Harlequin (1985) Ли был награжден премией Грэмми. Артист также награжден немецкой премией ECHO Award как лучший международный инструменталист.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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