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The Pyramids - Lalibela (4062548038552) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Pyramids - Lalibela (4062548038552) виниловая пластинка

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The Pyramids - Lalibela (4062548038552) виниловая пластинка - фото 1
The Pyramids - Lalibela (4062548038552) виниловая пластинка - фото 2
The Pyramids - Lalibela (4062548038552) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.11.2022
Исполнитель
The Pyramids
Альбом (сингл)
Lalibela
Жанр
Зарубежный классический рок, Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pyramids - Lalibela (4062548038552) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pyramids - Lalibela (4062548038552) виниловая пластинка - фото 2
  • The Pyramids - Lalibela (4062548038552) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624698
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Pyramids - Lalibela (4062548038552) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548038552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.11.2022
Исполнитель
The Pyramids
Альбом (сингл)
Lalibela
Жанр
Зарубежный классический рок, Jazz rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pyramids - Lalibela (4062548038552) виниловая пластинка

Дебютный альбом the Pyramids был вдохновлен посещением группой монастыря Лалибела в Египте и был записан в Йеллоу-Спрингс, штат Огайо, в начале 1973 года. Опираясь на учения Сесила Тейлора и влияние Джона Колтрейна в сочетании со шквалом интенсивной перкуссии, альбом состоит из нескольких длинных композиций.

Отзывы о товаре The Pyramids - Lalibela (4062548038552) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548038552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.11.2022
Исполнитель
The Pyramids
Альбом (сингл)
Lalibela
Жанр
Зарубежный классический рок, Jazz rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Дебютный альбом the Pyramids был вдохновлен посещением группой монастыря Лалибела в Египте и был записан в Йеллоу-Спрингс, штат Огайо, в начале 1973 года. Опираясь на учения Сесила Тейлора и влияние Джона Колтрейна в сочетании со шквалом интенсивной перкуссии, альбом состоит из нескольких длинных композиций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pyramids - Lalibela (4062548038552) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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