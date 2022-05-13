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Ozric Tentacles - Jurassic Shift (0802644816814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ozric Tentacles - Jurassic Shift (0802644816814) виниловая пластинка

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Ozric Tentacles - Jurassic Shift (0802644816814) виниловая пластинка - фото 1
Ozric Tentacles - Jurassic Shift (0802644816814) виниловая пластинка - фото 2
Ozric Tentacles - Jurassic Shift (0802644816814) виниловая пластинка - фото 3
Ozric Tentacles - Jurassic Shift (0802644816814) виниловая пластинка - фото 4
Ozric Tentacles - Jurassic Shift (0802644816814) виниловая пластинка - фото 5
Ozric Tentacles - Jurassic Shift (0802644816814) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2022
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Jurassic Shift
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ozric Tentacles - Jurassic Shift (0802644816814) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozric Tentacles - Jurassic Shift (0802644816814) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozric Tentacles - Jurassic Shift (0802644816814) виниловая пластинка - фото 3
  • Ozric Tentacles - Jurassic Shift (0802644816814) виниловая пластинка - фото 4
  • Ozric Tentacles - Jurassic Shift (0802644816814) виниловая пластинка - фото 5
  • Ozric Tentacles - Jurassic Shift (0802644816814) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624649
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0802644816814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2022
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Jurassic Shift
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozric Tentacles - Jurassic Shift (0802644816814) виниловая пластинка

Jurassic Shift, соединяющий в одном флаконе спейс-рок, фьюжн, техно, нью-эйдж и этническую музыку. Этот альбом стал самым большим коммерческим успехом группы, достигнув аж одиннадцатого места в британских чартах, что является там большим достижением для самопродюсируемых альбомов (диск записывался на собственном лейбле Ozric Tentacles -Dovetail).



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Ozric Tentacles - Jurassic Shift (0802644816814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0802644816814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2022
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Jurassic Shift
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Jurassic Shift, соединяющий в одном флаконе спейс-рок, фьюжн, техно, нью-эйдж и этническую музыку. Этот альбом стал самым большим коммерческим успехом группы, достигнув аж одиннадцатого места в британских чартах, что является там большим достижением для самопродюсируемых альбомов (диск записывался на собственном лейбле Ozric Tentacles -Dovetail).


Теги товара: Progressive Rock
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