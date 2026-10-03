Top.Mail.Ru
0602567549499, OST, Mamma Mia! (ABBA) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

0602567549499, OST, Mamma Mia! (ABBA) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка OST, Mamma Mia! (ABBA) (0602567549499) - фото 1
Виниловая пластинка OST, Mamma Mia! (ABBA) (0602567549499) - фото 2
Виниловая пластинка OST, Mamma Mia! (ABBA) (0602567549499) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка OST, Mamma Mia! (ABBA) (0602567549499) - фото 1
  • Виниловая пластинка OST, Mamma Mia! (ABBA) (0602567549499) - фото 2
  • Виниловая пластинка OST, Mamma Mia! (ABBA) (0602567549499) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624634
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602567549499, OST, Mamma Mia! (ABBA) виниловая пластинка

Переиздание саундтрека к фильму 2008 года Mamma Mia!. Издание на двойном черном виниле. Мамма Mia! - экранизация 2008 года одноимённого мюзикла, основанного на песнях знаменитой шведской группы ABBA. Музыкальный фильм совместного производства США и Великобритании снят режиссёром Филлидой Ллойд. В главных ролях снялись Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт, Стеллан Скарсгорд и Аманда Сейфрид.

Отзывы о товаре 0602567549499, OST, Mamma Mia! (ABBA) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Переиздание саундтрека к фильму 2008 года Mamma Mia!. Издание на двойном черном виниле. Мамма Mia! - экранизация 2008 года одноимённого мюзикла, основанного на песнях знаменитой шведской группы ABBA. Музыкальный фильм совместного производства США и Великобритании снят режиссёром Филлидой Ллойд. В главных ролях снялись Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт, Стеллан Скарсгорд и Аманда Сейфрид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602567549499, OST, Mamma Mia! (ABBA) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...