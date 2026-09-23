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Nazareth - No Mean City (coloured) (4050538801408) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nazareth - No Mean City (coloured) (4050538801408) виниловая пластинка

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Nazareth - No Mean City (coloured) (4050538801408) виниловая пластинка - фото 1
Nazareth - No Mean City (coloured) (4050538801408) виниловая пластинка - фото 2
Nazareth - No Mean City (coloured) (4050538801408) виниловая пластинка - фото 3
Nazareth - No Mean City (coloured) (4050538801408) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
No Mean City
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nazareth - No Mean City (coloured) (4050538801408) виниловая пластинка - фото 1
  • Nazareth - No Mean City (coloured) (4050538801408) виниловая пластинка - фото 2
  • Nazareth - No Mean City (coloured) (4050538801408) виниловая пластинка - фото 3
  • Nazareth - No Mean City (coloured) (4050538801408) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624579
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nazareth - No Mean City (coloured) (4050538801408) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801408]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
No Mean City
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Just To Get Into It, May The Sunshine, Simple Solution, Star, Claim To Fame, Whatever You Want Babe, What's In It For Me, No Mean City, Bonus Tracks:, May The Sunshine (Single Mix), Snaefell
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - No Mean City (coloured) (4050538801408) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just To Get Into It, May The Sunshine, Simple Solution, Star, Claim To Fame, Whatever You Want Babe, What's In It For Me, No Mean City, Bonus Tracks:, May The Sunshine (Single Mix), Snaefell



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nazareth - No Mean City (coloured) (4050538801408) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801408]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
No Mean City
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Just To Get Into It, May The Sunshine, Simple Solution, Star, Claim To Fame, Whatever You Want Babe, What's In It For Me, No Mean City, Bonus Tracks:, May The Sunshine (Single Mix), Snaefell
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just To Get Into It, May The Sunshine, Simple Solution, Star, Claim To Fame, Whatever You Want Babe, What's In It For Me, No Mean City, Bonus Tracks:, May The Sunshine (Single Mix), Snaefell


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nazareth - No Mean City (coloured) (4050538801408) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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