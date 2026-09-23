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Metallica - Kill 'Em All (0858978005035) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Metallica - Kill 'Em All (0858978005035) виниловая пластинка

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Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 1
Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 2
Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 3
Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 4
Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 5
Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 6
Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 7
Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 8
Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 9
Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Kill 'Em All
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 1
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 2
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 3
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 4
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 5
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 6
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 7
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 8
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 9
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0858978005035) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624537
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Metallica - Kill 'Em All (0858978005035) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0858978005035]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Kill 'Em All
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hit The Lights, The Four Horsemen, Motorbreath, Jump In The Fire, (Anesthesia)-Pulling Teeth, Whiplash, Phantom Lord, No Remorse, Seek & Destroy, Metal Militia
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - Kill 'Em All (0858978005035) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hit The Lights, The Four Horsemen, Motorbreath, Jump In The Fire, (Anesthesia)-Pulling Teeth, Whiplash, Phantom Lord, No Remorse, Seek & Destroy, Metal Militia



Теги товара: Metallica

Отзывы о товаре Metallica - Kill 'Em All (0858978005035) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0858978005035]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Kill 'Em All
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hit The Lights, The Four Horsemen, Motorbreath, Jump In The Fire, (Anesthesia)-Pulling Teeth, Whiplash, Phantom Lord, No Remorse, Seek & Destroy, Metal Militia
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hit The Lights, The Four Horsemen, Motorbreath, Jump In The Fire, (Anesthesia)-Pulling Teeth, Whiplash, Phantom Lord, No Remorse, Seek & Destroy, Metal Militia


Теги товара: Metallica
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metallica - Kill 'Em All (0858978005035) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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