The Lumineers - Brightside (0602435739069) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.01.2022
Исполнитель
The Lumineers
Альбом (сингл)
Brightside
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
В наличии
Код товара: 624502
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602435739069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.01.2022
Исполнитель
The Lumineers
Альбом (сингл)
Brightside
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Lumineers - Brightside (0602435739069) виниловая пластинка
Четвертый студийный альбом американской инди-фолк-группы the Lumineers, выпущенный 14 января 2022 года на лейблах Dualtone и Decca Records. В основном он был спродюсирован Симоной Феличе и Дэвидом Бароном. Альбому предшествовал выпуск трех синглов: заглавного трека Big Shot и AM Radio.
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Теги товара: Indie
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602435739069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.01.2022
Исполнитель
The Lumineers
Альбом (сингл)
Brightside
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Четвертый студийный альбом американской инди-фолк-группы the Lumineers, выпущенный 14 января 2022 года на лейблах Dualtone и Decca Records. В основном он был спродюсирован Симоной Феличе и Дэвидом Бароном. Альбому предшествовал выпуск трех синглов: заглавного трека Big Shot и AM Radio.
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Теги товара: Indie
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
The Lumineers - Brightside (0602435739069) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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