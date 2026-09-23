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Nick Cave - Tender Prey (5414939710513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nick Cave - Tender Prey (5414939710513) виниловая пластинка

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Nick Cave - Tender Prey (5414939710513) виниловая пластинка - фото 1
Nick Cave - Tender Prey (5414939710513) виниловая пластинка - фото 2
Nick Cave - Tender Prey (5414939710513) виниловая пластинка - фото 3
Nick Cave - Tender Prey (5414939710513) виниловая пластинка - фото 4
Nick Cave - Tender Prey (5414939710513) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Cave
Альбом (сингл)
Tender Prey
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nick Cave - Tender Prey (5414939710513) виниловая пластинка - фото 1
  • Nick Cave - Tender Prey (5414939710513) виниловая пластинка - фото 2
  • Nick Cave - Tender Prey (5414939710513) виниловая пластинка - фото 3
  • Nick Cave - Tender Prey (5414939710513) виниловая пластинка - фото 4
  • Nick Cave - Tender Prey (5414939710513) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624339
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nick Cave - Tender Prey (5414939710513) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939710513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Cave
Альбом (сингл)
Tender Prey
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Mercy Seat, Up Jumped the Devil, Deanna, Watching Alice, Mercy, City of Refuge, Slowly Goes the Night, Sunday's Slave, Sugar Sugar Sugar, New Morning
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nick Cave - Tender Prey (5414939710513) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом группы Nick Cave and the Bad Seeds, изданный в 1988 году.

Отзывы о товаре Nick Cave - Tender Prey (5414939710513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939710513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Cave
Альбом (сингл)
Tender Prey
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Mercy Seat, Up Jumped the Devil, Deanna, Watching Alice, Mercy, City of Refuge, Slowly Goes the Night, Sunday's Slave, Sugar Sugar Sugar, New Morning
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Пятый студийный альбом группы Nick Cave and the Bad Seeds, изданный в 1988 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nick Cave - Tender Prey (5414939710513) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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