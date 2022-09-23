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Blur - Bustin' + Dronin' (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blur - Bustin' + Dronin' (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка

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Blur - Bustin&#039; + Dronin&#039; (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка - фото 1
Blur - Bustin&#039; + Dronin&#039; (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка - фото 2
Blur - Bustin&#039; + Dronin&#039; (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка - фото 3
Blur - Bustin&#039; + Dronin&#039; (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка - фото 4
Blur - Bustin&#039; + Dronin&#039; (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка - фото 5
Blur - Bustin&#039; + Dronin&#039; (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка - фото 6
Blur - Bustin&#039; + Dronin&#039; (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.09.2022
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
Bustin + Dronin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blur - Bustin&#039; + Dronin&#039; (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка - фото 1
  • Blur - Bustin&#039; + Dronin&#039; (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка - фото 2
  • Blur - Bustin&#039; + Dronin&#039; (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка - фото 3
  • Blur - Bustin&#039; + Dronin&#039; (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка - фото 4
  • Blur - Bustin&#039; + Dronin&#039; (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка - фото 5
  • Blur - Bustin&#039; + Dronin&#039; (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка - фото 6
  • Blur - Bustin&#039; + Dronin&#039; (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624308
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone Label Group (Plg)
Barcode
[0190296345111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.09.2022
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
Bustin + Dronin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blur - Bustin' + Dronin' (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка

Виниловая пластинка BLUR / BUSTIN &amp;amp;amp;amp;amp;amp; DRONIN (LP2) - это настоящий подарок для ценителей аутентичного звучания и качественного звука. На этом альбоме вы найдете знакомые хиты Blur, исполненные в новом, неповторимом звучании. Прозрачный винил и качественный звук позволят вам насладиться музыкой во всей ее красоте и глубине. Купить виниловую пластинку BLUR / BUSTIN &amp;amp;amp;amp;amp;amp; DRONIN (LP2) - значит получить настоящее удовольствие от прослушивания музыки и создать особую атмосферу в доме или офисе. Этот альбом является отличным подарком для поклонников музыки и ценителей качественного звука. Не упустите возможность приобрести этот редкий и культовый альбом на виниловой пластинке.

Отзывы о товаре Blur - Bustin' + Dronin' (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone Label Group (Plg)
Barcode
[0190296345111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.09.2022
Исполнитель
Blur
Альбом (сингл)
Bustin + Dronin
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Виниловая пластинка BLUR / BUSTIN &amp;amp;amp;amp;amp;amp; DRONIN (LP2) - это настоящий подарок для ценителей аутентичного звучания и качественного звука. На этом альбоме вы найдете знакомые хиты Blur, исполненные в новом, неповторимом звучании. Прозрачный винил и качественный звук позволят вам насладиться музыкой во всей ее красоте и глубине. Купить виниловую пластинку BLUR / BUSTIN &amp;amp;amp;amp;amp;amp; DRONIN (LP2) - значит получить настоящее удовольствие от прослушивания музыки и создать особую атмосферу в доме или офисе. Этот альбом является отличным подарком для поклонников музыки и ценителей качественного звука. Не упустите возможность приобрести этот редкий и культовый альбом на виниловой пластинке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blur - Bustin' + Dronin' (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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