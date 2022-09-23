Blur - Bustin' + Dronin' (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка
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Описание товара Blur - Bustin' + Dronin' (Limited Edition) (0190296345111) виниловая пластинка
Виниловая пластинка BLUR / BUSTIN &amp;amp;amp;amp;amp; DRONIN (LP2) - это настоящий подарок для ценителей аутентичного звучания и качественного звука. На этом альбоме вы найдете знакомые хиты Blur, исполненные в новом, неповторимом звучании. Прозрачный винил и качественный звук позволят вам насладиться музыкой во всей ее красоте и глубине. Купить виниловую пластинку BLUR / BUSTIN &amp;amp;amp;amp;amp; DRONIN (LP2) - значит получить настоящее удовольствие от прослушивания музыки и создать особую атмосферу в доме или офисе. Этот альбом является отличным подарком для поклонников музыки и ценителей качественного звука. Не упустите возможность приобрести этот редкий и культовый альбом на виниловой пластинке.
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