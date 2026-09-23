Top.Mail.Ru
Basement Jaxx - Remedy (coloured) (0634904012908) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Basement Jaxx - Remedy (coloured) (0634904012908) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Basement Jaxx - Remedy (coloured) (0634904012908) виниловая пластинка - фото 1
Basement Jaxx - Remedy (coloured) (0634904012908) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Basement Jaxx
Альбом (сингл)
Remedy
Жанр
House
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Basement Jaxx - Remedy (coloured) (0634904012908) виниловая пластинка - фото 1
  • Basement Jaxx - Remedy (coloured) (0634904012908) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624288
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Basement Jaxx - Remedy (coloured) (0634904012908) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904012908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Basement Jaxx
Альбом (сингл)
Remedy
Жанр
House
Трек-лист
Rendez-Vu, Yo-yo, Jump N' Shout, U Can't Stop Me, Jaxxalude, Red Alert, Jazzalude, There, Sneakalude, Same Old Show, Bingo Bango, Gemilude, Stop 4 Love, Don't Give Up, Being With U
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Basement Jaxx - Remedy (coloured) (0634904012908) виниловая пластинка

"Remedy" - дебютный студийный альбом хаус группы Basement Jaxx, вышедший в 1999 году. Включает в себя синглы: "Red Alert" - одну из самых известных композиций Basement Jaxx, "Rendez-Vu", "Jump N' Shout" и "Bingo Bango". Этот альбом имеет рейтинг 88 на Metacritic. Диск входит в список "1001 Albums You Must Hear Before You Die". Переиздание 2022 года. Лимитированное издание на двойном золотом виниле. Basement Jaxx - британский дуэт в жанре электронной танцевальной музыки, созданный в 1994 году в Лондоне, состоящий из Саймона Рэтклиффа и Феликса Бакстона. Дуэт играет в основном хаус-музыку, выпустил шесть студийных альбомов (один из которых получил премию "Грэмми") и сборник синглов, известен своими ремиксами песен популярных исполнителей (например, Мисси Эллиот и Джастина Тимберлейка).

Отзывы о товаре Basement Jaxx - Remedy (coloured) (0634904012908) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904012908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Basement Jaxx
Альбом (сингл)
Remedy
Жанр
House
Трек-лист
Rendez-Vu, Yo-yo, Jump N' Shout, U Can't Stop Me, Jaxxalude, Red Alert, Jazzalude, There, Sneakalude, Same Old Show, Bingo Bango, Gemilude, Stop 4 Love, Don't Give Up, Being With U
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Remedy" - дебютный студийный альбом хаус группы Basement Jaxx, вышедший в 1999 году. Включает в себя синглы: "Red Alert" - одну из самых известных композиций Basement Jaxx, "Rendez-Vu", "Jump N' Shout" и "Bingo Bango". Этот альбом имеет рейтинг 88 на Metacritic. Диск входит в список "1001 Albums You Must Hear Before You Die". Переиздание 2022 года. Лимитированное издание на двойном золотом виниле. Basement Jaxx - британский дуэт в жанре электронной танцевальной музыки, созданный в 1994 году в Лондоне, состоящий из Саймона Рэтклиффа и Феликса Бакстона. Дуэт играет в основном хаус-музыку, выпустил шесть студийных альбомов (один из которых получил премию "Грэмми") и сборник синглов, известен своими ремиксами песен популярных исполнителей (например, Мисси Эллиот и Джастина Тимберлейка).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Basement Jaxx - Remedy (coloured) (0634904012908) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...