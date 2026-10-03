Anathema - Eternity (0801056801517) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Anathema - Eternity (0801056801517) виниловая пластинка
Anathema - английская рок-группа из Ливерпуля. Команда была образована в 1990 году Винсентом и Дэниелом Кавана, басистом Джейми Кавана, барабанщиком/клавишником Джоном Дугласом и вокалистом Дарреном Уайтом. На протяжении всей своей карьеры группа вела активный концертный график. Впервые они гастролировали в 1992 году с американской дэт-метал группой Cannibal Corpse, с тех пор ребята выступали по всей Европе, США, Центральной Америке, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Турции. На последних этапах своей карьеры группа выступала на таких известных площадках, как лондонская O2 Arena, Wembley Arena и London Palladium, а также появилась на сцене вместе со Стивеном Хокингом на Starmus Festival. Anathema выпустила 11 студийных альбомов, включая «Distant Satellites» (2014), в который вошла песня Anathema, названная гимном года на третьей ежегодной церемонии Progressive Music Awards. Три года спустя альбом «The Optimist» был назван альбомом года на Progressive Music Awards.
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