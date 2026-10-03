Веб-камера CBR CW 872FHD Black
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Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622317
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на монитор
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, г.
180
Описание товара Веб-камера CBR CW 872FHD Black
Веб-камера с матрицей 5 МП, разрешение видео 1920х1080, USB 2.0, встроенный микрофон с шумоподавлением, автофокус, крепление на мониторе, шторка, длина кабеля 1,8 м, цвет чёрный.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Теги товара: full hd, с микрофоном, с автофокусом
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Бренд
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на монитор
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Веб-камера с матрицей 5 МП, разрешение видео 1920х1080, USB 2.0, встроенный микрофон с шумоподавлением, автофокус, крепление на мониторе, шторка, длина кабеля 1,8 м, цвет чёрный.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Теги товара: full hd, с микрофоном, с автофокусом
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Теги товара: full hd, с микрофоном, с автофокусом
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