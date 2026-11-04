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Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUR красный купить с доставкой в Москве
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Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUR красный

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Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUR красный - фото 1
Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUR красный - фото 2
Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUR красный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
красный, черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
нет
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUR красный - фото 1
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUR красный - фото 2
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUR красный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 621147
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUR красный
3 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
красный, черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х9
Вес, г.
400

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUR красный

Телефон беспроводной (DECT) Panasonic KX-TGB610RUR подходит для использования в загородном доме, квартире или офисе. В помещении устройство обеспечивает дальность связи с базой, достигающую 20 м. В реальных условиях расстояние подключения в основном зависит от материала и конфигурации стен. Телефон беспроводной (DECT) Panasonic KX-TGB610RUR оснащен монохромным экраном, преимуществом которого является крайне низкое энергопотребление. Аппарат, получающий питание от пары металлогидридных аккумуляторов, может работать без подзарядки до 200 ч (в режиме ожидания). Максимальное время автономной работы телефона в режиме разговора составляет 18 ч. Модель отличается большим количеством функций. Пользователю телефона, в частности, доступны определитель номера, черный список, удержание вызова, беззвучный режим и будильник. Объем телефонной книги составляет 50 номеров. Такое количество записей наверняка будет достаточно для сохранения данных всех ваших друзей, близких знакомых и родственников. Внешний вид телефона оформлен с помощью эффектного сочетания красного и черного цветов.

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUR красный




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
красный, черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Телефон беспроводной (DECT) Panasonic KX-TGB610RUR подходит для использования в загородном доме, квартире или офисе. В помещении устройство обеспечивает дальность связи с базой, достигающую 20 м. В реальных условиях расстояние подключения в основном зависит от материала и конфигурации стен. Телефон беспроводной (DECT) Panasonic KX-TGB610RUR оснащен монохромным экраном, преимуществом которого является крайне низкое энергопотребление. Аппарат, получающий питание от пары металлогидридных аккумуляторов, может работать без подзарядки до 200 ч (в режиме ожидания). Максимальное время автономной работы телефона в режиме разговора составляет 18 ч. Модель отличается большим количеством функций. Пользователю телефона, в частности, доступны определитель номера, черный список, удержание вызова, беззвучный режим и будильник. Объем телефонной книги составляет 50 номеров. Такое количество записей наверняка будет достаточно для сохранения данных всех ваших друзей, близких знакомых и родственников. Внешний вид телефона оформлен с помощью эффектного сочетания красного и черного цветов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиотелефон Panasonic KX-TGB610RUR красный - этот товар вы можете купить по цене 3160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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